PBKS vs MI, IPL 2025, Qualifier 2: पंजाब और मुंबई के बीच रद्द हुआ मैच तो यह टीम खेलेगी IPL 2025 का फाइनल, जानिए

PBKS vs MI: What happens if IPL 2025 Qualifier 2 gets washed out in Ahmedabad: मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस (MI vs GT) को 20 रन से हराकर क्वालिफायर -2 में अपनी जगह बना ली थी. अब क्वालिफायर -2 में मुंबई का मुकाबला पंजाब किंग्स के साथ 1 जून को यानी आज हो रहा है. क्वालिफायर -2 मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहदाबाद में खेला जा रहा है. बता दें कि इस मैच को जो भी टीम जीतेगी वह फाइनल में पहुंचेगी. ऐसे में दोनों टीम इस मैच को जीतने की हर संभव कोशिश करेगी. वहीं, अब सवाल उठता है कि अगर पंजाब और मुंबई के बीच मैच बारिश से धुला तो कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी. (Which Team Will Play IPL 2025 Final vs RCB)

बारिश की वजह से मैच रद्द हुआ तो क्या होगा, कौन टीम पहुंचेगी फाइनल में

बता दें कि क्वालिफायर -2 के लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया है. ऐसे में यदि 1 जून को बारिश के कारण मैच नहीं होता है प्वाइंट्स टेबल में आगे रहने वाली टीम सीधे फाइनल खेलेगी. ऐसे में पंजाब किंग्स को फायदा मिलेगा. बता दें कि पंजाब किंग्स लीग मैचों के बाद प्वाइंट्स टेबल में पहले नंबर पर थी तो वहीं, मुंबई चौथे नंबर पर थी.

1 जून को कैसा रहेगा मौसम

अहमदाबाद में क्वालिफायर 2 मुकाबले खेले जाने वाले हैं. 1 जून को अहमदाबाद में बारिश की संभावना है. मैच के दौरान बारिश हो सकती है. जिससे मैच में बाधा का आ सकती है. लेटेस्ट अपडेट है कि टॉस के बाद बारिश के कारण मैच को थोड़े समय के लिए रोका गया था. मुंबई के खिलाफ इस मैच में पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है

पंजाब और मुबई में से किसमें कितना है दम

मुंबई और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल में अबतक कुल 32 मैच हुए हैं जिसमें पंजाब को 15 मैचों में जीत मिली है तो वहीं, मुंबई की टीम 17 मैच जीतने में सफल रही है.

पंजाब किंग्स: श्रेयस अय्यर (कप्तान), नेहल वढेरा, विष्णु विनोद, जोश इंग्लिस, हरनूर पन्नू, पाइला अविनाश, प्रभसिमरन सिंह, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, हरप्रीत बराड़, मार्को जानसेन, अजमतुल्लाह उमरजई, प्रियांश आर्य, आरोन हार्डी, मुशीर खान, सूर्यांश शेडगे, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, विशक विजयकुमार, यश ठाकुर, लॉकी फर्ग्यूसन, कुलदीप सेन, जेवियर बार्टलेट, प्रवीण दुबे

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, रॉबिन मिंज, रयान रिकलटन, श्रीजीत कृष्णन, बेवोन जैकब्स, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), नमन धीर, विल जैक, मिशेल सेंटनर, राज अंगद बावा, विग्नेश पुथुर, कॉर्बिन बॉश, ट्रेंट बोल्ट, कर्ण शर्मा, दीपक चाहर, अश्विनी कुमार, रीस टॉपले, सत्यनारायण पेनमेत्सा, अर्जुन तेंदुलकर, मुबीब-उर-रहमान, जसप्रीत बुमराह