VIDEO: जहां मैटर बड़े होते हैं, वहां कमिंस खड़े होते हैं, क्रीज पर अंगद बन गए थे मुल्डर, कप्तान ने कुछ इस तरह उखाड़ दिया स्टंप

Wiaan Mulder Was Clean Bowled By Pat Cummins: हम वहां खड़े होते हैं जहां मामले बड़े होते हैं. आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 के फाइनल मुकाबले में पैट कमिंस ने इस कहावत को चरितार्थ कर दिया है. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से पहले दिन नाइटवॉचमैन के तौर पर क्रीज पर उतरे वियान मुल्डर अपनी टीम के उम्मीदों पर खरे उतरते हुए नजर आ रहे थे. मगर कमिंस ने उनके और टेम्बा बावुमा के बीच जमती साझेदारी को एक बेहतरीन गेंद के साथ समाप्त कर दिया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है.

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहली पारी में मिले 213 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अफ्रीका की शुरुआत कुछ खास नहीं रही. सलामी बल्लेबाज एडेन मार्कराम पहले ही ओवर में बिना खाता खोले मिचेल स्टार्क की गेंद पर बोल्ड हो गए. उसके बाद मैदान में उतरे वियान मुल्डर ने जरुर कुछ खास रनों का योगदान नहीं दिया, लेकिन क्रीज पर टिककर विकेटों के पतझड़ को जरुर रोकने का प्रयास किया. मगर कमिंस के एक करिश्माई गेंद के चलते उनकी बेहतरीन पारी समाप्त हो गई.

Here is the video

