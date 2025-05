SRH vs DC: पैट कमिंस ने लगाई पहली गेंद वाली 'हैट्रिक', क्रिकेट जगत भी हुआ हैरान

Pat Cummins Vs DC IPL 2025: दिल्ली कैपिटल्स ने शीर्ष क्रम के पतन से उबरते हुए सोमवार को आईपीएल मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सात विकेट पर 133 रन बनाए. SRH के कप्तान पैट कमिंस (19 रन देकर 3 विकेट) और जयदेव उनादकट (13 रन देकर 1 विकेट) की शानदार गेंदबाजी के बाद 7.1 ओवर में 29 रन देकर 5 विकेट पर सिमटने के बाद, दिल्ली कैपिटल्स को ट्रिस्टन स्टब्स (नाबाद 41) और आठवें नंबर के बल्लेबाज आशुतोष शर्मा ने बचाया, जिन्होंने 26 गेंदों पर 41 रन (4 चौके और 3 छक्के) की तेज पारी खेली. दोनों ने सातवें विकेट के लिए 45 गेंदों पर 66 रन जोड़कर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया.

हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाज़ी चुनी और इस फैसले को कप्तान पैट कमिंस ने शानदार तरीके से सही साबित किया. कमिंस ने अपनी गेंदबाज़ी का ऐसा कहर बरपाया कि दिल्ली की आधी टीम केवल 8 ओवर के भीतर ही पवेलियन लौट चुकी थी. उन्होंने मैच की पहली ही गेंद पर करुण नायर को शून्य पर आउट कर दिल्ली को शुरुआती झटका दिया. इसके बाद अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर फाफ डु प्लेसिस का विकेट लिया और फिर तीसरे ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक पोरेल को चलता कर दिया.

