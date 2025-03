SRH vs RR: 'इस बार 300...' , ट्रेविस हेड के साथ मिलकर पैट कमिंस ने कर दिया बड़ा ऐलान, विरोधी टीमों के उड़ाए होश

Pat Cummins on aggressive batting approach from in IPL 2025: पिछले सीजन में हैदराबाद की टीम ने धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी कर फैन्स का दिल जीत लिया था. सनराइजर्स हैदराबाद ने 2024 के सीजन में आरसीबी के खिलाफ मैच में 287/3 का स्कोर बनाया था. पिछले सीजन में हैदराबाद के बल्लेबाज धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी कर फैन्स का दिल जीतने में सफल रहे थे. भले ही खिताब नहीं जीत पाए लेकिन ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और पैट कमिंस ने अपने खेल से फैन्स को झूमने पर मजबूर कर दिया था. अब इस बार हैदाराबाद किस अंदाज में बैटिंग करेगी. इसको लेकर कप्तान पैट कमिंस ने बड़ा इशारा कर दिया है.

पैट कमिंस ने प्रेस से बात करते हुए संकेत दिए हैं कि इस बार उनकी टीम 300 रनों के आंकड़े को पार करने की कोशिश करेगी. दरअसल, प्रेस से बात करने के दौरान कप्तान कमिंस ने इशारा करके टीम के आक्रमक अंदाज का खुलासा कर दिया है. यानी इस बार के आईपीएल में हैदराबाद की टीम पिछले सीजन से ज्यादा खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर दूसरी टीमों के होश उड़ाने वाली है. वहीं, जब कमिंस 300 का इशारा कर रहे थे तो पास बैठे विस्फोटक ट्रेविस हेड भी अपनी मुस्कान छूपा नहीं पा रहे थे. यानी इस बार ट्रेविस हेड भी धमाकेदार अंदाज में तूफानी पारी खेलने को बेताब हैं,

