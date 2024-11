'तेरी टी20 टीम में जगह नहीं बनती', बीच मैदान में बाबर आजम की हुई घनघोर बेइज्जती, 'बॉबी' भी हुए हैरान, VIDEO

Pakistani Fan Teased Babar Azam From The Stand: सोशल मीडिया पर बाबर आजम का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक फैन उनको काफी भला बुरा कहता हूं नजर आ रहा है. वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि बाबर आजम सीमा रेखा के पास फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान दर्शक दीर्घा में बैठे एक फैन ने आवाज लगाते हुए कहा, ''तेरी टी20 टीम में जगह नहीं बनती है. वापस लौट जाओ तुम. ओह्ह गुस्सा आ रहा है तुम्हे. बस तालियां बजाओं और कैच छोड़ो.'' यह बात फैन ने पंजाबी भाषा में कही.

बाबर आजम का बल्ला पिछले कुछ सालों से उनसे रूठा हुआ है. ऑस्ट्रेलिया में भी वह रनों के लिए अबतक जूझते हुए ही नजर आ रहे हैं. वनडे सीरीज में उन्होंने टीम के लिए कुल तीन मुकाबलों में शिरकत की. इस बीच तीन पारियों में केवल 80 रन ही बना पाए. हालांकि, इस दौरान वह दो बार नाबाद रहे. मगर उनकी मौजूदा कद को देखते हुए यह अच्छा प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता है.

Pakistan fans disrespecting Babar Azam in Sydney. "Teri jagah nahin banti T20 team mein" 👎🏼👎🏼👎🏼



This is not acceptable at all. He's our former captain and he's our pride. Sharam karo sab. Stay strong, @babarazam258 🇵🇰♥️https://t.co/MbI4GHytMw