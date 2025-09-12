विज्ञापन
विशेष लिंक

Pakistan vs Oman: 'ये मुंह, मसूर की दाल', सैम अयूब-बुमराह पर भविष्यवाणी, सोशल मीडिया बरसा

Pakistan vs Oman: तनवीर अहमद की सैम अयूब-जसप्रीत बुमराह भिड़ंत पर तनवीर की भविष्यवाणी यही कहती है कि पड़ोसी क्रिकेटर कुछ भी बोल सकते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
Pakistan vs Oman: 'ये मुंह, मसूर की दाल', सैम अयूब-बुमराह पर भविष्यवाणी, सोशल मीडिया बरसा
Asia Cup 2025: सैम अयूब और बुमराह पर भविष्यवाणी को लेकर चर्च हैं
  • एशिया कप 2025 में पाकिस्तान और ओमान के मुकाबले में सैम अयूब का प्रदर्शन अप्रत्याशित और निराशाजनक रहा
  • मैच की पहली गेंद पर चौका लगाने के बाद सैम अयूब ने खराब स्ट्रोक खेलकर सभी को चौंका दिया
  • पूर्व लेफ्टी पेसर तनवीर अहमद ने भविष्यवाणी, 'सैम अयूब भारत के जसप्रीत बुमराह के खिलाफ छक्के लगाएंगे'
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Tanvir Ahmed's predicon on Saim Ayub vs Jasprit Bumrah: एशिया कप (Asia Cup 2025) में शुक्रवार को पाकिस्तान बनाम ओमान (Pakistan vs Oman) मुकाबले का परिणाम सभी को पता है. अगर कुछ बहुत ही अप्रत्याशित नहीं होता, तो रिजल्ट वैसा ही होगा, जैसा सभी का आंकलन है, लेकिन जो परिणाम पाकिस्तानी ओपनर  सैम अय्यूब (Saim Ayub) का हुआ, वह किसी ने भी नहीं सोचा होगा. मैच की पहली ही गेंद पर चौका जड़ने के बाद सैम अयूब ने इतना घटिया स्ट्रोक खेला कि पाकिस्तानी स्कूली क्रिकेटर को भी शर्म आ जाए. यह वही अय्यूब हैं, जिन्हें लेकर उन्हीं की देश के पूर्व लेफ्टी पेसर तनवीर अहमद ने बड़ी भविष्यवाणी की है. तनवीर ने कहा है, जब पाकिस्तान का मुकाबला भारत से होगा, तो सैम अय्यूब स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह के खिलाफ छक्के जड़ेंगे. अब आप सोचिए जब ओमान के अनजान शाह फैसले ने अयूब के तोते उड़ा दिए, तो जस्सी इस पड़ोसी बल्लेबाज का क्या हाल करेंगे, यह सहज ही समझा जा सकता है. अब इस भविष्यवाणी पर क्या हंसा जाए और क्या अफसोस किया जाए. इस पर तो यही कहा जा सकता है कि यह मुंह, मसूर की दाल. आप देखिए कि सोशल मीडिया सैम अयूब (Social media on Saib Ayub) को कैसे-कैसे शब्दों से नवाज रहा है

प्रशंसकों की राय अपने आप में बड़ी राय है, देखिए आप कि तनवीर के कथन पर क्या कह रहे हैं

यह भी एक प्रतिक्रिया है. आप खुद देख लें और पढ़ भी लें

बुमराह की फीमेल फैंस को भी तनवीर की बात दिल पर लगी है

मार दिया छक्का! ठीक है!

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Saim Ayub, Tanvir Ahammed, Pakistan Women, Pakistan, India, Oman, Pakistan Vs Oman 09/12/2025 Pkom09122025265021, Cricket, Jasprit Jasbirsingh Bumrah
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com