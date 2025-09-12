Pakistan vs Oman: 'ये मुंह, मसूर की दाल', सैम अयूब-बुमराह पर भविष्यवाणी, सोशल मीडिया बरसा

Tanvir Ahmed's predicon on Saim Ayub vs Jasprit Bumrah: एशिया कप (Asia Cup 2025) में शुक्रवार को पाकिस्तान बनाम ओमान (Pakistan vs Oman) मुकाबले का परिणाम सभी को पता है. अगर कुछ बहुत ही अप्रत्याशित नहीं होता, तो रिजल्ट वैसा ही होगा, जैसा सभी का आंकलन है, लेकिन जो परिणाम पाकिस्तानी ओपनर सैम अय्यूब (Saim Ayub) का हुआ, वह किसी ने भी नहीं सोचा होगा. मैच की पहली ही गेंद पर चौका जड़ने के बाद सैम अयूब ने इतना घटिया स्ट्रोक खेला कि पाकिस्तानी स्कूली क्रिकेटर को भी शर्म आ जाए. यह वही अय्यूब हैं, जिन्हें लेकर उन्हीं की देश के पूर्व लेफ्टी पेसर तनवीर अहमद ने बड़ी भविष्यवाणी की है. तनवीर ने कहा है, जब पाकिस्तान का मुकाबला भारत से होगा, तो सैम अय्यूब स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह के खिलाफ छक्के जड़ेंगे. अब आप सोचिए जब ओमान के अनजान शाह फैसले ने अयूब के तोते उड़ा दिए, तो जस्सी इस पड़ोसी बल्लेबाज का क्या हाल करेंगे, यह सहज ही समझा जा सकता है. अब इस भविष्यवाणी पर क्या हंसा जाए और क्या अफसोस किया जाए. इस पर तो यही कहा जा सकता है कि यह मुंह, मसूर की दाल. आप देखिए कि सोशल मीडिया सैम अयूब (Social media on Saib Ayub) को कैसे-कैसे शब्दों से नवाज रहा है

'I think Saim Ayub will hit Bumrah for six sixes in this Asia Cup' - Tanvir Ahmed (Ex-Pakistani cricketer)



Meanwhile Saim Ayub against Oman : #AsiaCup #PAKvsOMAN pic.twitter.com/vvc16RyYFA — CREX (@Crex_live) September 12, 2025

प्रशंसकों की राय अपने आप में बड़ी राय है, देखिए आप कि तनवीर के कथन पर क्या कह रहे हैं

“Saim Ayub will hit bumrah for 6 sixes in a over” 🤡🤡🤡🤡 pic.twitter.com/ff802u2NtT — 𝖲𝖠𝖬 (@Sam1arth) September 12, 2025

यह भी एक प्रतिक्रिया है. आप खुद देख लें और पढ़ भी लें

Tulla do takke ka Sasta ABD, Karachi ka kachra jhuggibaaz Saim Ayub wanted to hit bumrah for 6 sixes 😂😂😂😭😂😂😂😂🤣🤣😂🤣🤣😂🤣😭😭🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣🤣😂🤣😂🤣😭🤣🤣🤣😂🤣🤣😂🤣🤣😂🤣🤣😂🤣🤣😂🤣😂🤣🤣🤣😭😭🤣😭🤣🤣🤣🤣😂🤣🤣🤣😭🤣😭😭🤣😭🤣🤣🤣😭🤣😂🤣😂🤣😂🤣🤣😂🤣🤣😂🤣 pic.twitter.com/IR6fzy6xnG — arnav. (@TheDrArnav) September 12, 2025

बुमराह की फीमेल फैंस को भी तनवीर की बात दिल पर लगी है

This Saim Ayub guy got out on a golden duck vs Oman & someone was predicting that he will hit six sixes vs Bumrah. Lol.😂 — Bhawana (@cricbhawana) September 12, 2025

मार दिया छक्का! ठीक है!