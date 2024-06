क्यों बाबर आजम सहित 5 खिलाड़ी नहीं लौट रहे पाकिस्तान? गुरु कर्स्टन का जानें हाल

Pakistan team will fly from Miami on Monday night: पाकिस्तान के नजरिए से टी20 वर्ल्ड कप 2024 का समापन हो चुका है. टूर्नामेंट में उसका आखिरी मुकाबला 16 जून को आयरलैंड क्रिकेट टीम के साथ था. यहां ग्रीन टीम को जरुर कामयाबी हाथ लगी. लेकिन शुरुआती 2 मुकाबलों में मिली शिकस्त से वह 'सुपर 8' के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी. अब जब ग्रीन टीम के सभी मुकाबले पूरे हो गए हैं तो खिलाड़ी के स्वदेश लौटने का भी समय आ गया है.

रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी खिलाड़ी सोमवार (17 जून) की शाम को मियामी से पाकिस्तान के लिए उड़ान भरेंगे. करीब 2 दिन यात्रा करने के बाद वह 19 जून को पाकिस्तान आ जाएंगे.

Pakistan team will fly from Miami on Monday night and will arrive on 19th. Babar Azam & 5 other players will stay in USA for few more days 🇵🇰✅

Mohammad Amir will head to England to join Derbyshire. Gary Kirsten will fly home instead of coming to Pakistan 🤯



[via Faizan…