''112-115 की स्ट्राइक रेट से टुक टुक नहीं कर सकते'', भारत के पूर्व कप्तान ने दी बाबर आजम को संन्यास की सलाह

Krishnamachari Srikkanth says Babar Azam should retire from T20 cricket: दुनियाभर के कई दिग्गज क्रिकेटरों का मानना है कि बाबर आजम वनडे और टेस्ट क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन टी20 फॉर्मेट के हिसाब से उनकी बल्लेबाजी नहीं जमती है. कुछ यही राय भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर और कप्तान कृष्णम्माचारी श्रीकांत का भी है. उनका कहना है कि बाबर आजम को टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए क्योंकि वह टी20 के खिलाड़ी नहीं हैं. साफ शब्दों में श्रीकांत ने कहा, 'बाबर टी20 क्रिकेट में 112-115 की स्ट्राइक रेट के साथ टुक टुक नहीं कर सकते हैं.'

टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तानी फैंस को बाबर आजम से काफी उम्मीद थी, लेकिन वहां वह बुरी तरह से फ्लॉप हुए. उनके खराब प्रदर्शन का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में ग्रीन टीम के लिए कुल 4 मुकाबलों में शिरकत की. इस बीच 4 पारियों में केवल 122 रन ही बना पाए.

Former India batter Kris Srikkanth says Babar Azam should retire from T20 cricket because he is not a T20 player 🇵🇰🇮🇳💔💔💔



He said "Babar cannot do tuk tuk in T20 cricket with 112-115 strike-rate" 🤯#T20WorldCup pic.twitter.com/z7zfYPjla6