T20 WC 2024: यूएसए के खिलाफ ऐसा बन रहा पाकिस्तान के प्लेइंग 11 का समीकरण, जानिए भारत में कितने बजे से देख पााएंगे मैच

PAK vs USA Playing XI: टी-20 वर्ल्ड कप (Pakistan Team in T20 World Cup 2024) में पाकिस्तान की टीम अपना पहला मैच यूएसए के खिलाफ खेलेगी. पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप जीतने की दावेदार है. बता दें कि 2022 में पाकिस्तान की टीम को फाइनल में ंइंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. अब इस बार टीम पाकिस्तान खिताब जीतने की हर संभव कोशिश करेगी. दोनों टीमों के बीच मुकाबला डलास के ग्रैंड प्रियरी स्टेडियम (Grand Prairie Stadium, Dallas) में जााएगा. पहली बार दोनों टीम टी-20 इंटरनेशनल में एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरेगी.

भारत के खिलाफ मैच से पहले अपनी ताकत को आजमाएगा पाकिस्तान

यूएसए की टीम के खिलाफ पाकिस्तान की टीम अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरेगी. पाकिस्तान चाहेगी कि उनके सभी खिलाड़ी बड़े मुकाबले से पहले खुद को तैयार कर ले. बता दें कि 9 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जाएगा.

पाकिस्तान प्लेइंग XI

सैम अयूब, मोहम्मद रिज़वान (विकेटकीपर), बाबर आज़म (कप्तान), फखर ज़मान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, इमाद वसीम,शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर

यूएसए संभावित XI (USA Playing XI)

मोनंक पटेल (कप्तान और विकेटकीपर), स्टीवन टेलर, एंड्रीस गौस, आरोन जोन्स, कोरी एंडरसन, हरमीत सिंह, नितीश कुमार, जसदीप सिंह, सौरभ नेत्रवलकर, अली खान, शैडली वान शल्कविक/नोस्तुश केंजीगे

पाकिस्तान की टीम टी-20 वर्ल्ड कप के लिए (Pakisatn Team in T20 Word Cup 2024)

बाबर आजम (कप्तान), सैम अयूब, मोहम्मद रिजवान, आजम खान, शादाब खान, फखर जमान, उस्मान खान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, अबरार अहमद, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ

टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैच (Pakistan match in T20 World Cup 2024)

6 जून- पाकिस्तान vs यूएसए, डलास, 9 PM

9 जून- भारत vs पाकिस्तान, न्यूयॉर्क, 8 PM

11 जून- पाकिस्तान vs कनाडा, 8 PM

16 जून- पाकिस्तान vs आयलैंड, लॉर्डरहिल, 8 PM

Live Broadcast and Streaming- Star Sports Network, Disney+Hotstar App and Website