'हमारे लिए कोई माफी नहीं होती', हारिश रऊफ ने एशिया कप फाइनल मैच को लेकर पूछे गए सवाल का दिया यह जवाब

Haris Rauf big Statement on his performence in Asia Cup Final: पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज़ हारिस रऊफ़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट के "कठोर" स्वभाव पर अफ़सोस जताया है, जहां "इंसानों से रोबोट जैसा प्रदर्शन करने की उम्मीद की जाती है" और भारत के खिलाफ एशिया कप फ़ाइनल सहित अपने हालिया निराशाजनक प्रदर्शनों की आलोचना का जवाब दिया. हारिस ने श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में मैच जिताऊ गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए और पाक को 6 रन से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई, दूसरी ओर ​​सितंबर में भारत के खिलाफ एशिया कप मैचों के दौरान आपत्तिजनक हाव-भाव के कारण साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछली सीरीज़ के दौरान उन पर दो मैचों का बैन लगाया गया था, जिससे खेल की "बदनाम" हुई थी.

श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में मिली जीत के बाद पाकिस्तान के गेंदबाज से प्रेस कांफ्रेंस में पूछा गया कि भारत के खिलाफ एशिया कप फाइनल जैसे बड़े मैचों में वह क्यों लड़खड़ा गए, तो उन्होंने इसका जवाब दिया और कहा, "हमारे लिए कोई माफी नहीं होती, हमसे रोबोट की तरह प्रदर्शन करने की उम्मीद की जाती है, लेकिन हम इंसान हैं और हमारे बुरे दिन भी आ सकते हैं. " हारिस रऊफ ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "मुख्य बात यह है कि आप हार न मानें. आप बुरे दिन से हार नहीं मानते. हम बस अपने कौशल पर विश्वास रखते हैं और गलतियों को सुधारने पर काम करते रहते हैं, लेकिन एक पेशेवर क्रिकेटर होने के नाते किसी भी गेंदबाज का दिन खराब हो सकता है."

फैन्स की निराशा के बारे में पूछे गए एक सवाल पर, हारिस रऊफ़ ने कहा कि "उन्हें इस बात पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए कि खिलाड़ियों ने बुरे दिन में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया. किसी भी खिलाड़ी को आलोचना पसंद नहीं होती, हां, हर किसी की अपनी राय होती है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हमारे लिए कोई माफ़ी नहीं है. आपके 10 अच्छे मैच और एक बुरा मैच हो सकता है, और हर कोई उस बुरे मैच को याद रखेगा."

पहले वनडे मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में 6 रन से जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. पाकिस्तान ने जीत के लिए श्रीलंका के सामने 300 रन का लक्ष्य रखा था. श्रीलंका की टीम वानिंदु हसरंगा की बेहतरीन बल्लेबाजी के बावजूद 9 विकेट के नुकसान पर 293 रन ही बना सकी और 6 रन से मैच हार गई.