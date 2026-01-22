विज्ञापन
विशेष लिंक

हैंडशेक विवाद पर पाकिस्तान के ऐड की देखिए कड़वी सच्चाई

Realty behind Pakistan Cricket Board's 'Handshake' Ad: पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी आने वाली T20I सीरीज़ के लिए एक नए प्रमोशनल वीडियो के ज़रिए भारत पर फिर से निशाना साधा है, जिसमें 'हैंडशेक' विवाद पर तंज कसा गया है.

Read Time: 4 mins
Share
हैंडशेक विवाद पर पाकिस्तान के ऐड की देखिए कड़वी सच्चाई
नो-हैंडशेक विवाद में 'छिछोरेपन' पर उतरा पाकिस्तान
  • पाकिस्तान बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के प्रमोशनल ऐड में भारत के हैंडशेक विवाद पर तंज कसा है
  • 2009 में श्रीलंका टीम पर हुए आतंकवादी हमले के कारण पाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट लगभग एक दशक तक बंद रहा
  • सितंबर 2021 में न्यूजीलैंड ने सुरक्षा खतरे के चलते पाकिस्तान दौरा अचानक रद्द कर दिया था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Pakistan Cricket Board's 'Handshake' Ad: पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20I सीरीज़ के लिए एक नए प्रमोशनल ऐड के ज़रिए भारत पर फिर से निशाना साधा है, जिसमें 'हैंडशेक' विवाद पर तंज कसा गया है.पहलगाम आतंकी हमलों के बाद, भारतीय क्रिकेटरों ने कई टूर्नामेंट में पाक खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से मना कर दिया था.  यह सब एशिया कप 2025 के दौरान शुरू हुआ, जब दोनों टीमें तीन बार एक दूसरे के खिलाफ मैच खेली, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के बाद और मैच खत्म होने पर भी सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया. इस नए प्रोमो में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलियाई फैंस के लिए एक मेहमाननवाज़ी मेज़बान के तौर पर दिखाया गया है, जिसमें आगा भी मेहमाननवाज़ी पर बात करने के लिए थोड़ी देर के लिए नज़र आते हैं.इस नए ऐड में पाकिस्तानी बोर्ड ने पाकिस्तान की मेहमान नवाज़ी और क्रिकेट संस्कृति को दिखाने की कोशिश की लेकिन इस ऐड के पीछे की कड़वी सच्चाई कुछ और है.

ऐड के पीछे की कड़वी सच्चाई कुछ और है

कौन भूल सकता है 2009 का समय, जब श्रीलंका ने पाकिस्तान का दौरा किया था. उस दौरे के दौरान श्रीलंकाई खिलाड़ियों के साथ जो हुआ था उसका डर आज भी उन खिलाड़ियों को सता रहा है. 2009 में श्रीलंका का पाकिस्तान दौरा क्रिकेट इतिहास में एक अहम घटना थी, खासकर एक बड़े आतंकवादी हमले की वजह से जिसने पाकिस्तान में लगभग एक दशक तक इंटरनेशनल क्रिकेट को रोक दिया था. जब श्रीलंकाई टीम लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम जा रही थी, तो उनकी बस पर लगभग 12 नकाबपोश बंदूकधारियों ने हमला कर दिया. कई सालों तक इंटरनेशनल टीमों ने पाकिस्तान का दौरा करने से मना कर दिया.  पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 2015 तक अपने "घरेलू" मैच यूएई में होस्ट करने पड़े थे. पाकिस्तान से 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप की को-होस्टिंग का अधिकार भी छीन लिए गए थे और मैच भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में शिफ्ट कर दिए गए.

2021 पाकिस्तान पहुंचकर न्यूजीलैंड ने दौरा रद्द किया

सितंबर 2021 में न्यूज़ीलैंड ने सुरक्षा खतरे की वजह से पाकिस्तान का दौरा रद्द करने और तुरंत घर लौटने का एक बड़ा फैसला लिया.  17 सितंबर, 2021 को, रावलपिंडी में पहले वनडे से कुछ मिनट पहले, न्यूज़ीलैंड क्रिकेट (NZC) ने दौरे को रद्द करने की घोषणा की थी. यह फैसला न्यूज़ीलैंड सरकार को मिले सुरक्षा अलर्ट और ज़मीन पर मौजूद आज़ाद सुरक्षा सलाहकारों की रिपोर्ट के बाद लिया गया था. टीम को कड़ी सुरक्षा में उनके होटल से निकाला गया और 18 सितंबर, 2021 को एक चार्टर्ड फ्लाइट से इस्लामाबाद से घर वापस भेजा गया

पाकिस्तान टीम का हाल है बेहाल

पाकिस्तानी बोर्ड भले ही बड़ी-बड़ी बातें करता हो लेकिन टीम पाकिस्तान का परफॉर्मेंस समय के साथ और भी खराब होता जा रहा है. पाकिस्तान टीम का हालिया प्रदर्शन मिला-जुला रहा है, लेकिन बड़े टूर्नामेंट्स में निराशाजनक रहा है. पाकिस्तान की टीम न तो वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाई है और न ही बड़ी टीमों के खिलाफ जीत हासिल कर पाई है. 2024 'टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा था, टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी. 

पाकिस्तान को यूएए USA से सुपर ओवर में चौंकाने वाली हार मिली थी.  इसके अलावा पाकिस्तान , भारत से भी मैच हारा था. कनाडा और आयरलैंड के खिलाफ जीत दर्ज की गई, लेकिन यह आगे बढ़ने के लिए काफी नहीं था. पाकिस्तान ने फरवरी 2021 के बाद से कोई भी घरेलू टेस्ट मैच नहीं जीता है, यह लगातार 10 बिना जीत वाले मैचों का सिलसिला है. वहीं, हाल ही में एशिया कप में भी पाकिस्तान को बुरी हाल झेलनी पड़ी थी. 

पाकिस्तान में सुरक्षा की गारंटी क्या है ?

न्यूजीलैंड बनाम बांग्लादेश, 2025, हाल के समय में हालांकि पाकिस्तान में इंटरनेशनल मैच हो रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में सुरक्षा की गारंटी न के बराबर है, इसका ताजा उदाहरण 2025 में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश एक मैच के दौरान दर्शक सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान में घुस आए थे, जिससे मैच में खलल पड़ा था. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pakistan, Australia, India, T20 World Cup 2026, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now