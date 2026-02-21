PAK vs NZ: बॉलिंग एक्शन पर हो रही चर्चा पर क्या बोले उस्मान तारिक, बताया कैसे डेवलप हुआ यूनिक एक्शन

- उस्मान तारिक ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में चार मैचों में दस विकेट लिए हैं, जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ.
- तारिक का अनोखा स्लिंगिंग बॉलिंग एक्शन टेनिस बॉल से अभ्यास के दौरान विकसित हुआ.
- उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बॉलिंग एक्शन को लेकर मिली हाइप और तारीफ की उम्मीद नहीं थी.
Usman Tariq on how he develop unique bowling action: पाकिस्तान के ऑफ-स्पिनर उस्मान तारिक के अनुसार, टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उनके प्रदर्शन ने लोगों का ध्यान खींचा है, जिससे वह हैरान हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वह बड़े स्टेज पर पाकिस्तान की ओर से खेलने के मौके का आनंद ले रहे हैं. अपने अनोखे स्लिंगिंग बॉलिंग एक्शन से तारिक ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के चार मुकाबलों में 10 विकेट लिए हैं. पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट को उम्मीद होगी कि वह सुपर-8 में भी अपना दमदार प्रदर्शन जारी रखें और टीम को जीत दिलाए. वहीं अपने बॉलिंग एक्शन को लेकर हो रही चर्चा पर उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी हाइप मिलेगी.
तारिक ने ब्रॉडकास्टर्स से कहा,"उम्मीद नहीं थी कि मुझे सभी दिग्गजों और आप लोगों (कमेंटेटर्स) से इतनी हाइप और तारीफ मिलेगी. मैं सच में हर पल और अपने प्रदर्शन का आनंद ले रहा हूं. मैं कुछ और ऊर्जा और जोश लाने के लिए उत्सुक हूं."
तारिक ने डोमेस्टिक क्रिकेट में टेनिस बॉल से खेलते हुए अपने एक्शन को निखारा. तारिक का मानना है कि उनकी यूनिक बॉलिंग तकनीक शुरू से ही उनके गेम का हिस्सा रही है, जो उनके बहुत काम आई. उन्होंने कहा,"जब मैं टेनिस बॉल से बॉलिंग करता था, तभी से यह एक्शन डेवलप हुआ था. अगर आप स्लो मोशन में मेरा एक्शन देखेंगे, तो आप पाएंगे कि टाइमिंग अभी भी है, लेकिन मैं धीरे-धीरे मूव कर रहा हूं. मैं बस अपने बॉलिंग एक्शन के फ्रैक्शन को तोड़ने की कोशिश करता हूं. मेरे लिए यह ऐसे ही काम कर रहा है."
तारिक ने बताया कि पाकिस्तान के स्पिनर्स के पास सुपर-8 के लिए क्वालीफाई करने का एक प्लान था. गेंदबाजी आगामी मुकाबलों में विकेट से मिलने वाली किसी भी मदद का फायदा उठाने की कोशिश करेगी.
उन्होंने कहा,"हमारे पास एक प्लान है. हम उस प्लान को अंजाम देने की कोशिश करेंगे. अगर विकेट में स्पिनर्स के लिए कुछ है, तो यह निश्चित रूप से हमारे प्लान को अंजाम देने में हमारी मदद करेगा. यह एक और मैच है, और हम इसे जीतने पर सच में फोकस कर रहे हैं. इस राउंड का पहला गेम जीतना एक अच्छी शुरुआत होगी."
ऑफ-स्पिनर ने अपने ट्रेडमार्क हेडबैंड के बारे में कहा कि यह उनकी पहचान का हिस्सा बन गया है. उन्होंने कहा,"बिल्कुल- कभी-कभी बाल मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं और मेरा ध्यान भटकाते हैं, इसलिए मैं हेडबैंड पहनता हूं. चूंकि इसे बहुत पसंद किया गया है, इसलिए मैं अब इसे पहनना चाहता हूं, छोटे बालों के साथ भी."
