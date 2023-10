PAK vs AFG: 10 महीने बाद पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने तोड़ा 'बेइज्जती' का सिलसिला, 1168 बॉल खेलने के बाद हुआ ऐसा

पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने पावरप्ले छक्का में 1168 गेंदों बाद छक्का लगाया है

Pakistan batter hit 1st Six in the powerplay in 2023: पाकिस्तान और अफगानिस्तान (Pakistan vs Afghanistan) के बीच आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 का 22वां मुकाबला चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जा रहा है. पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने अफगानिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. सलामी बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक की 58 और बाबर आजम की 74 रनों की पारियों के दम पर टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 7 विकेट खोकर 282 रन बनाए और अफगानिस्तान को जीत के लिए 283 रनों का लक्ष्य दिया. इस दौरान पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने बैटिंग पावर प्ले में टीम के लिए इस साल का पहला छक्का भी जड़ा.