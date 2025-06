आज ही के दिन रोहित के धुरंधरों ने किया था कमाल, 17 साल बाद देश में लौटी थी टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी

T20 World Cup 2024: आज ही के दिन साल 2024 में टीम इंडिया ने बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका को शिकस्त देते हुए दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप के खिताब पर जमाया था. फाइनल मुकाबले में 29 जून 2024 को भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम आमने-सामने हुई थी. केंसिंग्टन ओवल में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था. मगर टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं हुई. 'हिटमैन' शर्मा पारी का आगाज करते हुए महज नौ रन बनाकर दूसरे ही ओवर में चलते बने. फैंस अभी इस बड़े सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करने उतरे ऋषभ पंत (0) भी आउट हो गए. टीम को तीसरा बड़ा झटका सदाबहार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव के रूप में लगा. फाइनल मुकाबले में वह केवल तीन रन बनाकर केशव महराज के दूसरे शिकार बने.

शुरूआती 4.3 ओवरों में अपने तीन विकेट गंवाकर भारतीय टीम संकट में थी. मगर एक छोर पर विराट कोहली मजबूती के साथ जमे हुए थे. यहां उन्हें साथ पांचवें क्रम के बल्लेबाज अक्षर पटेल (47) से मिली. दोनों बल्लेबाजों ने पांचवें विकेट के लिए 72 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की. जिसके बदौलत भारतीय टीम शुरुआती झटकों से उबरने में कामयाब रही.

Team India lifts the T20 World Cup trophy after 17 years 🏆 Unbeaten team India in T20 World Cup 2024. pic.twitter.com/zQ4ba0uOlr

मैच के दौरान पारी का आगाज करते हुए किंग कोहली ने 59 गेंदों में सर्वाधिक 76 रनों का योगदान दिया. उनके अलावा छठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए शिवम दुबे ने तेजी से 27 रनों की पारी खेली. नतीजन भारतीय टीम 20 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 176 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही.

भारत की तरफ से मिले 177 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अफ्रीकी टीम की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही. 2.3 ओवरों में महज 12 रन के योग तक उनके दो विकेट गिर चुके थे. मगर इसके बाद क्विंटन डी कॉक (39) और ट्रिस्टन स्टब्स (31) के बीच 68 रनों की मत्वपूर्ण साझेदारी हुई. जिसके बदौलत प्रोटियाज टीम एक बार फिर से ट्रैक पर आ गई.

The day 1.4 billion Indians were healed! 🇮🇳💛🥳#OnThisDay, we became T20 World Cup Champions for the second time! 🏆🥳#WhistlePodu #T20WorldCup2024 pic.twitter.com/IZgdhjv3qw