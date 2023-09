"सर जो तेरा चकराए....", पाकिस्तान-न्यूजीलैंड वार्म अप मैच में अंपायर के लुक्स ने उड़ाए फैन्स के होश, सोशल मीडिया पर हुई Memes की बरसात

न्यूजीलैंड ने जीता मैच

कीवी सलामी बल्लेबाज रचिन रविंद्र भले ही शतक से चूक गए लेकिन उनकी अगुवाई में बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन से न्यूजीलैंड ने मोहम्मद रिजवान के शतकीय प्रयास पर पानी फेरकर शुक्रवार को यहां पाकिस्तान को विश्व कप के पहले अभ्यास क्रिकेट मैच में 38 गेंद शेष रहते हुए पांच विकेट से हराया.

— Shahab karim (@KarimShahab) September 29, 2023 रिजवान ने रिटायर्ड हर्ट होने से पहले 103 रन की शानदार पारी खेली, उन्होंने 94 गेंद का सामना करके नौ चौके और दो छक्के लगाए. कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) ने भी भारतीय धरती पर अपने पहले मैच में 80 रन की आकर्षक पारी खेली जिसमें आठ चौके और दो छक्के शामिल हैं. सौद शकील ने भी 75 रन बनाए, जिससे पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 345 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया. कप्तान केन विलियमसन ने लंबे समय बाद वापसी करते हुए अर्धशतक बनाया जिससे न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान (Pakistan) के इस स्कोर को बौना साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

रविंद्र ने पारी का आगाज करते हुए 72 गेंद पर 97 रन की तूफानी पारी खेली जिसमें 16 चौके और एक छक्का शामिल है, विलियमसन (54) और डैरेल मिशेल (59) ने रिटायर्ड हर्ट होने से पहले अर्धशतक पूरे किये जबकि मार्क चैपमैन ने 41 गेंद पर नाबाद 65 रन बनाए जिससे न्यूजीलैंड ने 43.4 ओवर में पांच विकेट पर 346 रन बनाकर विश्व कप (World Cup) से पहले मनोबल बढ़ाने वाली जीत हासिल की. (भाषा के साथ)