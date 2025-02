IND vs NZ: विराट-गिल नहीं, न्यूजीलैंड स्टार डेवोन कॉनवे ने इस खिलाड़ी को बताया विश्व क्रिकेट का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, बयान ने मचाई खलबली

Devon Conway on World Best Player; IND vs NZ Champions Trophy 2025: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम अपना आखिरी लीग मुकाबला 2 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी. बात करें सेमीफाइनल (Champions Trophy 2025 Semifinal Scenario) की तो दोनों ही टीमें पहले ही क्वालीफाई कर चुकी हैं ऐसे में हार-जीत से पॉइंट्स टेबल में बदलाव तो होगा साथ ही साथ सेमीफाइनल में दोनों किस टीम के साथ भिड़ेंगी ये भी नंबर पोजीशन से तय होगा. न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बार फिर किंग कोहली (Virat Kohli vs NZ) के बल्ले से टीम इंडिया को बड़ी उम्मीद होगी और भारत, न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के साथ ग्रुप A में टॉप पोजीशन के साथ लीग स्टेज खत्म करना चाहेगी.

भारत-न्यूजीलैंड मुकाबले से पहले कॉनवे का बड़ा बयान

इस मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की. उन्होंने रोहित को विश्व क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक बताया और कहा कि वह न केवल एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं, बल्कि एक महान व्यक्ति भी हैं.

सेमीफाइनल में कौन किससे भिड़ेगा, बन रहे दो समीकरण

समीकरण 1: ग्रुप-ए में भारत और न्यूजीलैंड पहले ही सेमीफाइनल (Group A Semifinal Team Scenario) में जगह बना चुके हैं. इनमें से जो भी टीम आखिरी मैच जीतेगी, वह ग्रुप टॉप करेगी. अगर दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड को हरा देता है और अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया को हराता है, तो दक्षिण अफ्रीका ग्रुप-बी से टॉप करेगा और अफगानिस्तान दूसरे नंबर पर क्वालिफाई करेगा. ऐसे में भारत और न्यूजीलैंड में से जो भी टीम जीतेगी, वह अफगानिस्तान से सेमीफाइनल में भिड़ेगी, और हारने वाली टीम दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी.

समीकरण 2: एक अलग हालात ये बन रहा है की अगर इंग्लैंड टीम दक्षिण अफ्रीका (SA vs ENG) को हरा देती है तो दक्षिण अफ्रीकी टीम इंग्लैंड से हारकर भी ग्रुप-बी (Group B Team Champions Trophy 2025) से टॉप पर रहेगा और ऑस्ट्रेलिया टीम अफगानिस्तान को हरा देती है तो अफगानिस्तान बाहर हो जाएगा, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर क्वालिफाई करेगा. ऐसे में भारत और न्यूजीलैंड में से जो भी टीम जीतेगी, वो ग्रुप A में दूसरे नंबर की टीम से सेमीफाइनल में भिड़ेगी, और हारने वाली टीम दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी.