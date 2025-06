ऑल आईज ऑन शर्मिष्ठा पनोली... गिरफ्तार इंफ्लुएंसर को मिला डच सांसद का साथ, पढ़ें और क्या कुछ कहा 

इंफ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी को लेकर देश में ही नहीं देश से बाहर भी चर्चा का विषय बनता दिख रहा है. देश के भीतर तो बंगाल सरकार की इस कार्रवाई को लेकर अब सियासी घमासान भी शुरू हो गया है. बीजेपी लगातार टीएमसी और ममता सरकार पर हमलावर है. वहीं अब मुद्दे पर शर्मिष्ठा को दूसरे देशों से भी समर्थन मिलता दिख रहा है. डच संसद के सदस्य और दक्षिणपंथी पार्टी फॉर फ्रीडम के नेता गीर्ट वाइल्डर्स ने कहा है कि इंफ्लुएंसर शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अपमान है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन किया है कि वह इस मामले में दखल दें.

Free the brave Sharmishta Panoli!



It's a disgrace for the freedom of speech that she was arrested.



Don't punish her for speaking the truth about Pakistan and Muhammad.



Help her @narendramodi! @AmyMek #Sharmishta#IStandwithSharmishta #ReleaseSharmistha #FreeSharmishta pic.twitter.com/YhGSLhuyr2