बाबर ही, अब इस दिग्गज से कोहली की टक्कर, पूर्व कप्तान ने आंकड़ों के उठाया सवाल, तो विराट के...

पिछले कुछ सालों भारतीय पूर्व कप्तान और रन मशीने कहे जाने वाले विराट कोहली (Virat Kohli) की तुलना पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) से होती रही है. कई मौकों पर दोनों के ही दिग्गजों के समर्थकों को अपने-अपने हीरो के समर्थन में सोशल मीडिया पर भिड़ते हुए देखा गया है. लेकिन यह बात एकदम साफ है कि विराट पाकिस्तानी बाबर से हर पहलू से मीलों आगे हैं. वहीं, अब जबकि बाबर आजम का पिछले समय खासा निराशाजनक रहा है, तो इसी बीच कोहली को एक नया प्रतिस्पर्धी मिल गया है. और यह हैं श्रीलंका के खिलाफ शतक जड़ने वाले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो. रूट (Joe Root). जो रूट ने 33वां शतक जड़कर अपने ही पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक की बराबरी क्या की कि अब रूट के समर्थक एक नए ही एंगल के साथ सामने आ गए. और इसकी अगुवाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पर बहुत ही मुखर रहने वाले माइकल वॉन, जो अब आंकड़ों के साथ फैंस से सवाल पूछे रहे हैं.

पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने इसमें जो. रूट का 33वां शतक अपडेट नहीं किया है, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि टेस्ट के आंकड़े तोे रूट के कोहली पर भारी हैं, लेकिन आगे-आगे देखिए कि कैसे कोहली के फैन बम फोड़ रहे हैं.

कोहली का यह प्रशंसक खोदकर बहुत ही बारीकी पहलू सामने लेकर आया है.मतलब यह है कि आसान नहीं है वॉन का कोहली के सामने रूट को खड़ा करना

Most Test Centuries (fab 4)



13 - Steve Smith in SENI

11 - Virat Kohli in SENA

6 - Joe Root in SANI

4 - Kane Williamson in SEIA



[S-SA, E-ENG, N-NZ, A-AUS, I-IND)

Root- Zero in Australia

He is just a Home/Flat track bully — diveshchaudh@ry (@diveshchaudhry8) August 30, 2024

करारा जवाब मिलेगा...कोहली के चाहने वालों का करारा जवाब मिलेगा. बात तो सही है. निश्चित रूप से यह एक पहलू है, जिसकी अनदेखी नहीं ही की जा सकती

Test Centuries in Australia -



Virat Kohli - 6

Joe Root - 0



First ask him to score a century in Australia, then compare — 🜲 (@HereforVK18) August 30, 2024

यह जवाब तो माइकल वॉन को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा. ऐसे कैसे तुलना हो जाएगी. नहीं मानेंगे, कोहली के फैन नहीं स्वीकार करेंगे