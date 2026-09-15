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भारत-अफगानिस्तान दूसरा मैच: नितीश रेड्डी ने मचाया धमाल, 3 ओवर के पहली गेंदों पर चटकाए 3 विकेट

नीतीश रेड्डी ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विके चटकाए. अफगानिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 160 रनों का लक्ष्य रखा.

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भारत-अफगानिस्तान दूसरा मैच: नितीश रेड्डी ने मचाया धमाल, 3 ओवर के पहली गेंदों पर चटकाए 3 विकेट
नीतीश रेड्डी की अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में शानदार गेंदबाजी

नीतीश रेड्डी ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट चटकाए हैं और खास बात ये है कि ये तीनो विकेट अपने ओवरों की पहली गेंद पर ही लिया है. दूसरे T20I मैच में नीतीश कुमार रेड्डी (3/24) और अर्शदीप सिंह (2/35) ने भारत की ओर से शानदार गेंदबाजी की, लेकिन अफ़गानिस्तान ने पारी के आखिर में वापसी करते हुए 8 विकेट पर 159 रन बनाए.

अफगानिस्तान ने मंगलवार को अरुण जेटली स्टेडियम में जारी टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया के सामने जीत के लिए 160 रन का टारगेट रखा है.  टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी अफगान टीम ने 8 विकेट खोकर 159 रन बनाए. अफगानिस्तान को 1.3 ओवर में रहमानुल्लाह गुरबाज (0) के रूप में पहला झटका लगा. उस समय तक खाता भी नहीं खुला था.

इसके बाद, कप्तान इब्राहिम जादरान ने सेदिकुल्लाह अटल के साथ दूसरे विकेट के लिए 40 गेंदों में 51 रन जोड़कर टीम को संभाला. इब्राहिम 33 गेंदों में 6 चौकों के साथ 37 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि सेदिकुल्लाह ने 15 गेंदों में 12 रन की पारी खेली. टीम ने 67 रन तक अपना चौथा विकेट खो दिया था, जिसके बाद अजमतुल्लाह ओमरजाई (11) ने दरवेश रसूली के साथ पांचवें विकेट के लिए 29 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 96 रन तक पहुंचा दिया.

100 के स्कोर पर दरवेश रसूली का विकेट गिरा, जो 15 गेंदों में 3 बाउंड्री के साथ 26 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद मोहम्मद नबी और राशिद खान की अनुभवी जोड़ी ने मोर्चा संभाला. इन दोनों खिलाड़ियों के बीच सातवें विकेट के लिए 28 गेंदों में 48 रन की साझेदारी हुई, जिसने टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया. नबी 14 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुए, जबकि राशिद खान ने 16 गेंदों में 4 बाउंड्री के साथ 28 रन की पारी खेली.

भारत के लिए नितीश रेड्डी ने 3 ओवरों में 24 रन देकर 3 विकेट निकाले, जबकि अर्शदीप सिंह को 2 विकेट हाथ लगे. इनके अलावा, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई ने 1-1 विकेट चटकाया.

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई के साथ इस मैच में उतरी है.

वहीं, अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवन में रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, गुलबदीन नायब, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान और फजलहक फारूकी शामिल हैं.

भारत ने सीरीज का पहला मैच 7 विकेट से अपने नाम किया था. ऐसे में टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त बनाना चाहेगी. सीरीज का अंतिम मैच 17 सितंबर को इसी मैदान पर खेला जाना है.

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