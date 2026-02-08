NZ vs AFG LIVE, T20 World Cup 2026: रहमानुल्लाह गुरबाज-इब्राहिम जादरान की जोड़ी मचा रही है गदर

NZ vs AFG LIVE Score: टी20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड आज एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के चौथे मैच में आमने-सामने है. पहले बैटिंग कर रही अफगानिस्तान टीम के ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान क्रीज़ पर हैं. इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया है. (SCORECARD)

इससे पहले साल 2024 में दोनों टीमें गुयाना में मिली थीं, जब अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रनों से हरा दिया था, जिससे अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया और न्यूजीलैंड जैसी अनुभवी टीम टूर्नामेंट से जल्दी बाहर हो गई उसके बाद दोनों टीमें सिर्फ 2016 में मिली थीं, और इस बार उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, खासकर ग्रुप 'डी' को 'ग्रुप ऑफ डेथ' कहा जा रहा है, जिसमें साउथ अफ्रीका भी है, जिसका मतलब है कि हर नतीजा बहुत महत्वपूर्ण होगा.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन:

न्यूजीलैंड (प्लेइंग इलेवन): फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), जेम्स नीशम, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी

अफगानिस्तान (प्लेइंग इलेवन): रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान (कप्तान), फजलहक फारूकी, मुजीब उर रहमान, जियाउर रहमान शरीफी

