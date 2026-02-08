विज्ञापन
विशेष लिंक
5 minutes ago

NZ vs AFG LIVE Score: टी20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड आज एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के चौथे मैच में आमने-सामने है. पहले बैटिंग कर रही अफगानिस्तान टीम के ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान क्रीज़ पर हैं. इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया है. (SCORECARD)

इससे पहले साल 2024 में दोनों टीमें गुयाना में मिली थीं, जब अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रनों से हरा दिया था, जिससे अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया और न्यूजीलैंड जैसी अनुभवी टीम टूर्नामेंट से जल्दी बाहर हो गई  उसके बाद दोनों टीमें सिर्फ 2016 में मिली थीं, और इस बार उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, खासकर ग्रुप 'डी' को 'ग्रुप ऑफ डेथ' कहा जा रहा है, जिसमें साउथ अफ्रीका भी है, जिसका मतलब है कि हर नतीजा बहुत महत्वपूर्ण होगा.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन:

न्यूजीलैंड (प्लेइंग इलेवन): फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), जेम्स नीशम, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी

अफगानिस्तान (प्लेइंग इलेवन): रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान (कप्तान), फजलहक फारूकी, मुजीब उर रहमान, जियाउर रहमान शरीफी

ICC Men's T20 World Cup 2026 LIVE Updates: New Zealand vs Afghanistan LIVE Score Straight from MA Chidambaram Stadium, Chennai

Feb 08, 2026 11:21 (IST)
Link Copied
Share

NZ vs AFG LIVE, T20 World Cup 2026: रहमानुल्लाह गुरबाज-इब्राहिम जादरान की जोड़ी मचा रही है गदर

हमानुल्लाह गुरबाज-इब्राहिम जादरान की जोड़ी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर खबर ले रहे हैं, 4 ओवर के खेल में अब तक 32 रन आये हैं जिसमे गुरबाज 20 और इब्राहिम 10 रन बनाकर खेल रहे हैं. 

Feb 08, 2026 11:06 (IST)
Link Copied
Share

NZ vs AFG LIVE, T20 World Cup 2026: दोनों ओपनर आक्रामक मूड में

अफगानिस्तान के दोनों ओपनर आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं, पहले ओवर से ही रहमानुल्लाह गुरबाज ने चार्ज करना शुरू कर दिया है.

Feb 08, 2026 11:02 (IST)
Link Copied
Share

NZ vs AFG LIVE, T20 World Cup 2026: अफगानिस्तान ने शुरू की बैटिंग

अफगानिस्तान ने शुरू की बैटिंग, रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान क्रीज़

Feb 08, 2026 10:46 (IST)
Link Copied
Share

NZ vs AFG LIVE, T20 World Cup 2026: T20 में इतिहास रचने से सिर्फ चार विकेट दूर राशिद खान

न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी टीम के ICC T20 वर्ल्ड कप मैच से पहले, अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान, जो 700 T20 विकेट पूरे करने से सिर्फ चार विकेट दूर हैं, राशिद ने कहा कि वह इस माइलस्टोन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते और वह अपनी टीम के लिए मुश्किल हालात में बॉलिंग करना चाहते हैं.

Feb 08, 2026 10:38 (IST)
Link Copied
Share

NZ vs AFG LIVE Playing 11, T20 World Cup 2026: न्यूजीलैंड-अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवन

न्यूजीलैंड (प्लेइंग इलेवन): फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), जेम्स नीशम, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी

अफगानिस्तान (प्लेइंग इलेवन): रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान (कप्तान), फजलहक फारूकी, मुजीब उर रहमान, जियाउर रहमान शरीफी

Feb 08, 2026 10:37 (IST)
Link Copied
Share

NZ vs AFG LIVE, T20 World Cup 2026: टॉस जीतने के बाद राशिद खान ने कहा...

हम पहले बैटिंग करना चाहेंगे. यह हमारा पहला मैच है, नई पिच है, बोर्ड पर रन बनाएंगे और मुझे लगता है कि बाद में हमारे स्पिनरों को ज़्यादा मदद मिलेगी. हमारे पास बहुत अनुभव है, हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो पूरी दुनिया में खेले हैं, हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं. मैं, मुजीब और नबी, ये तीन स्पिनर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तेज़ गेंदबाज़ों को भी मदद मिलेगी. हमें अच्छी बैटिंग करनी होगी और फिर गेंदबाज़ों के लिए माहौल बनाना होगा. हमारे पास तीन तेज़ गेंदबाज़ भी हैं.

Feb 08, 2026 10:35 (IST)
Link Copied
Share

NZ vs AFG LIVE, T20 World Cup 2026: अफगानिस्तान ने जीता टॉस

न्यूजीलैंड के खिलाफ अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया है.

Feb 08, 2026 10:30 (IST)
Link Copied
Share

NZ vs AFG LIVE, T20 World Cup 2026: भारत से टी20 इंटरनेशनल सीरीज में हार कर आ रहा न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड हाल ही में भारत से टी20 इंटरनेशनल सीरीज में मिली हार की यादों को मिटाने आया है, जिसमें वे सीरीज 4-1 से हार गए थे, जिससे उनकी टीम के बारे में कई सवाल खड़े हो गए थे क्योंकि कई खिलाड़ी घायल या बीमार थे. हालांकि, यह संभावना है कि इस मैच से पहले भारत में खेलने के कारण, न्यूजीलैंड यहां की परिस्थितियों से परिचित होगा, और क्योंकि उनके पास बल्लेबाजी की मजबूत नींव है और उनके तेज गेंदबाजों से कई असली खतरे हैं, इसलिए वे ऐसा प्रदर्शन कर पाएंगे जो अफगानिस्तान के साथ मुकाबला कर सके. 

Feb 08, 2026 10:29 (IST)
Link Copied
Share

NZ vs AFG LIVE, T20 World Cup 2026: अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड आमने-सामने, टॉस थोड़ी देर में

 टी20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की भिड़ंत कई यादें ताजा कर देती है, क्योंकि ये दोनों टीमें रविवार को एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के चौथे मैच में आमने-सामने होंगी. साल 2024 में, दोनों टीमें गुयाना में मिली थीं, जब अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रनों से हरा दिया था, जिससे अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया और न्यूजीलैंड जैसी अनुभवी टीम टूर्नामेंट से जल्दी बाहर हो गई  उसके बाद दोनों टीमें सिर्फ 2016 में मिली थीं, और इस बार उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, खासकर ग्रुप 'डी' को 'ग्रुप ऑफ डेथ' कहा जा रहा है, जिसमें साउथ अफ्रीका भी है, जिसका मतलब है कि हर नतीजा बहुत महत्वपूर्ण होगा.

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
New Zealand, Afghanistan, T20 World Cup 2026, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com