NDTV Indian Of The Year 2025: दूसरों से क्यों है हरमनप्रीत कौर अलग ? जेमिमा रोड्रिग्स ने बताया

Jemimah Rodrigues on Harmanpreet Kaur : 2 नवंबर, 2025 की तारीख हरमनप्रीत कौर के क्रिकेट करियर में हमेशा एक खास जगह रखेगी. सभी मुश्किलों के बावजूद, हरमनप्रीत ने वह कर दिखाया जो कोई और भारतीय महिला कप्तान नहीं कर पाई थी. अपनी टीम को वर्ल्ड कप का खिताब दिलाया. NDTV इंडियन ऑफ द ईयर सेरेमनी में भारतीय महिला टीम को सम्मानित किया गया. सेरेमनी में जेमिमा रोड्रिग्स ने ज़ोर देकर कहा कि "हरमनप्रीत आगे भी महिला नेशनल टीम की कप्तानी करने के लिए "सबसे अच्छी लीडर" हैं. जेमिमा ने उन पहलुओं पर भी ज़ोर दिया और बताया कि क्यों हरमनप्रीत कौर एक प्रेरणादायक लीडर हैं. जेमिमाह ने कहा, "उन्होंने कैच छोड़ने पर मुझ पर कभी चिल्लाया नहीं है." इसके तुरंत बाद वहां मौजूद प्रेजेंटर ने पूछा, "क्या तुमने कभी कैच छोड़ा है?"

जेमिमाह ने जवाब दिया, "हां, बहुत बार! मैं इंसान हूं, रोबोट नहीं. यह उसकी पर्सनैलिटी और मैदान पर उसका गुस्सा है जो उससे और हमारी टीम से बेस्ट परफॉर्मेंस निकलववाता है. एक चीज़ जो यह टीम अच्छे से करती है, वह यह है कि वे उस गुस्से को मैदान के बाहर नहीं ले जाते. मैदान पर जो कुछ भी होता है, वह वहीं रहता है, और हम अगले दिन नई शुरुआत करते हैं."

हरमनप्रीत ने खुद बताया कि वर्ल्ड स्टेज पर भारतीय टीम की कप्तानी करना उनके करियर के सबसे गर्व भरे पलों में से एक है. भारतीय महिला टीम की कप्तानी हरमनप्रीत ने NDTV Indian Of The Year 2025 के मंच पर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर' का अवॉर्ड लेने के बाद कहा, "मुझे इस टीम से इतना प्यार और सम्मान मिलता है, इनके साथ खेलना सच में बहुत मज़ेदार है. मुझे बहुत गर्व है कि मुझे उनका नेतृत्व करने का मौका मिला और आखिरकार उस सपने को पूरा किया जो हम सबने देखा था. मैं बहुत आभारी हूं."