IND vs ENG: 'डॉन ब्रैडमैन को याद करते हैं न लेकिन अब ...' भारत की जीत के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा बयान

Navjot Singh Sidhu on Oval Test Victory by India: ओवल में (IND vs ENG, 5th Test at Oval) भारत ने शानदार खेल दिखाकर 6 रन से मैच को जीतने में सफलता हासिल की .बता दें कि भारत ने सोमवार को केनिंग्टन ओवल में खेले गए पांचवें और अंतिम टेस्ट मैच को छह रन से जीता। इसी के साथ टीम इंडिया ने एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2-2 से बराबरी पर खत्म की. भारतीय टीम के ऐतिहासिक सीरीज ड्रा करने पर भारत के पूर्व ओपनर नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu on team India) ने टीम इंडिया की तारीफ की और कहा है कि इस सीरीज में कोई एक खिलाड़ी हीरो नहीं था बल्कि पूरी टीम मैच विनर थी.

मोहम्मद सिराज को देखकर गर्व होता है

नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Navjot Singh Sidhu on Siraj) को लेकर कहा, "मैं बड़ा प्राउड फील करता हूं कि एक ऐसा फास्ट बॉलर उभर के आया है मोहम्मद सिराज..जो मैच विजेता है. देखिए लोग कहते थे कि बुमराह के न होने से टीम इंडिया की गेंदबाजी कमजोर है लेकिम सिराज ने दिखाया है कि जज्बा क्या होता है. टेस्ट मैच बुमराह के बिना जीते .. सिराज को सलाम है भाई. यह एक ऐसा टेस्ट सीरीज रहा जिसमें एक या दो हीरो नहीं थे बल्कि पूरी टीम थी. हम एक जुट होकर खेले और भारत की इस टीम में हर एक खिलाड़ी हीरो था."

टेस्ट क्रिकेट है असली क्रिकेट

"देखो डॉन ब्रैडमैन का नाम आज भी प्रकाष्ठा है काबिलियत की.. लेकिन क्या उसने कभी टी-20 खेला..क्या उसने वनडे क्रिकेट खेला.. एक गलत धारणा बन चुकी थी कि भारत में भैया आपने जज करना है किसी को तो वर्ल्ड कप से जज करो.. वर्ल्ड कप बहुत अहम है. कपिल देव साहब, धोनी ये सब को वहीं से पहचान मिली लेकिन टेस्ट क्रिकेट इज द रियल क्रिकेट.. टेस्ट क्रिकेट ही आपको एक महान खिलाड़ी बनाता है. यही वो क्रिकेट है जो जड़ है जो मूल है जिसके बिना कुछ नहीं है.' (Navjot Singh Sidhu on Test Cricket)

शुभमन गिल का कद बहुत बड़ा हो गया है

भारत के पूर्व ओपनर नवजोत सिंह सिद्धू ने शुभमन गिल की भी तारीफ की और कहा, "आज भारतीय क्रिकेट की जड़ को पानी लगा है. यह इतना फलदाई सिद्ध होगा आने वाले समय इसका परिणाम देगा. एक नौजवान कप्तान जिस पर सवालिया निशान थे वो एक छोर से लड़ता रहा और आखिर तक बेहतर रहा, अपने स्वभाव के अनुकूल आज मैंने उसे देखा.. पहले वह कोहली बनने की कोशिश कर रहा था लेकिन अब छोड़ दिया उसने..वो आ गया अपनी ओरिजिनलिटी पे . जब आदमी कोई दूसरा बनने जाता है खुद को खोता है. उसने खोया नहीं अपने आप को. उसकी कप्तानी, पुराने गेंद से बॉलिंग करवाना ये रिकॉर्ड हो जाएगी इतिहास में, ये उसका कद बहुत बड़ा कर देगी". (Navjot Singh Sidhu on Shubman Gill)

गौतम गंभीर को सलाम है

सिद्धू ने इसके अलावा गौतम गंभीर को लेकर भी अपनी राय दी है. गंभीर को लेकर पूर्व भारतीय ओपनर ने अपनी राय दी और कहा, "जब भी इंडिया थोड़ा सा बुरा खेलती है ना हर बंदा उसकी आलोचना करने लग जाता है. लेकिन अब आप आज खड़े होके इस्तकबाल करोगे उसका. वह गंभीर ही था जिसने इस ट्रांजिशन को अपनाने की बात कही थी. जिसने आकाशदीप जैसे लोगों को मौका दिया वाशिंगटन सुंदर जैसे लोग खिलाए.. हां कुलदीप शायद एक बेहतर ऑप्शन थी. लेकिन जो उसकी कन्विक्शन थी उसने किया. बेहतरी का स्कोप आज भी है. कल भी रहेगा. लेकिन गंभीर ने अपने दिल की सुनी और टीम के बेहतर के लिए ही ऐसे फैसले लिए जो आज सही साबित हुए हैं." (Navjot Singh Sidhu on Gautam Gambhir)