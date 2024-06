T20 World Cup: सुपर-8 की रेस से बाहर हुई न्यूजीलैंड तो दिग्गज खिलाड़ी ने लिया बड़ा फैसला, अब नहीं खेलेगा टी20 वर्ल्ड कप

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने कंफर्म किया है कि अमेरिका और वेस्टइंडीज में हो रहा टी20 विश्व कप उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का आखिरी टी20 विश्व कप होगा और वो इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे. ट्रेंट बोल्ट का फैसला ऐसे समय आया है जब न्यूजीलैंड आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 के सुपर-8 चरण में पहुंचने में असफल रही है. अफगानिस्तान ने जैसे ही लीग स्टेज के अपने मुकाबले में पापुआ न्यू गिनी को हराया था, वैसे ही न्यूजीलैंड सुपर-8 की रेस से बाहर हो गई थी. न्यूजीलैंड को मौजूदा टूर्नामेंट के लीग स्टेज में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में 84 रनों के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा था जिसके बाद से ही कीवी टीम पर वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था. इसके बाद न्यूजीलैंड को वेस्टइंडीज के खिलाफ भी हार का सामना करना पड़ा, जिसने टीम के सिए स्थिति और कठोर कर दी.

वहीं शानिवार सुबह युगांडा के खिलाफ जीत के बाद न्यूजीलैंड के स्टार गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने ऐलान किया कि 2024 संस्करण आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में उनकी आखिरी उपस्थिति होगी. युगांडा के खिलाफ न्यूजीलैंड ने 9 विकेट से जीत दर्ज की. टीम की इस जीत के बाद अनुभवी ब्लैककैप तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने मीडिया से कहा,"अपनी ओर से बोलते हुए यह मेरा आखिरी टी20 विश्व कप होगा, इसलिए हां, मुझे बस इतना ही कहना है."

Trent Boult declares the ongoing tournament would be his final appearance in the #T20WorldCup 👀



