मुस्तफिजुर विवाद, बांग्लादेश का एक्शन.. सही वक्त और सही समय पर BCCI का क्या होगा रिएक्शन?

BCB vs BCCI on IPL 2026: मुस्तफिज़ुर रहमान विवाद का मुद्दा अब हद से ज़्यादा बड़ा हो गया है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और वहां की सरकार ने अपना रूख़ और तीखा कर लिया है. पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वहां की सरकार के निर्देश पर टी-20 वर्ल्ड कप में भारत आने से मना किया और आईसीसी को इसके लिए चिट्ठी लिख डाली. फिर इससे पहले कि ICC कोई फ़ैसला ले पाता, एक और निर्देश आया और बांग्लादेश में IPL के प्रसारण पर अगली नोटिस तक रोक लगा दी गई. वैसे फ़िलहाल आईपीएल के मैच हो भी नहीं रहे. इसलिए इसे तीखे तेवर दिखाने से ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता.

बांग्लादेश में आईपीएल का प्रसारण बंद

बांग्लादेश सरकार ने सभी टीवी चैनलों को निर्देश दिया है कि वे इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मैच और संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण तुरंत बंद करें। यह निर्णय भारतीय क्रिकेट बोर्ड के कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने के फैसले के बाद लिया गया है, जिसकी बांग्लादेश में व्यापक आलोचना हुई है।“

संक्षेप में:

- कारण: भारतीय क्रिकेट बोर्ड का मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर टीम से बाहर करना

- कार्रवाई: आईपीएल मैच और संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण बंद करना

- प्रभावी: तुरंत, आगे के निर्देश तक

- प्राप्तकर्ता: बांग्लादेश के सभी टीवी चैनल, प्रसारक और केबल ऑपरेटर"

मुस्तफिज़ुर का विवाद

सारा विवाद मुस्तफिज़ुर रहमान के नाम को लेकर ही शुरू हुआ. उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 16 दिसंबर को IPL 2026 के ऑक्शन में 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा. फिर भारत में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बवाल मचा. मुस्तफिज़ुर को कोलकाता टीम को रीलीज़ करना पड़ा.

एक इमरजेंसी मीटिंग के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश सरकार ने टी-20 वर्ल्ड कप में भारत से अपने मैचों को शिफ्ट करने की मांग की. फिर बांग्लादेश ने आईसीसी को चिट्ठी लिखकर टी-20 वर्ल्ड कप के वेन्यु शिफ़्ट करने की मांग कर दी. अब उन्होंने बांग्लादेश में आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है.

वर्ल्ड क्रिकेट में रिवेन्यू शेयर

बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रवैया अपनाने की कोशिश की है. लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ताक़त पाकिस्तान से भी आधी है. दोनों बोर्ड की बाज़ार की ताक़त का अंदाज़ा दोनों के नेटवर्थ से भी लगाया जा सकता है. BCCI का नेटवर्थ 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर या 18,000 करोड़ रुपये है, जबकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड या BCB का 51 million अमेरिकी डॉलर (500 करोड़ रुपये).

दोनों टीमों के आईसीसी रिवेन्यू में भी बड़ा अंतर है.

2024-27 तक ICC के रिवेन्यू में किसकी, कितनी भागीदारी

BCCI 38.2% (क़रीब 2000 करोड़ रुपये)

बांग्लादेश 4.46% (क़रीब 225 करोड़)

बहुत सारे अहसान भूल रहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एक खिलाड़ी को लेकर ऐसे रुख अपना रहा है जैसे उसने लंबे समय से भारतीय क्रिकेट बोर्ड को लेकर कोई कुंठा पाल रखी हो और कोई बड़ी रंजिश हो. लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भूल रहा है कि उसके टेस्ट क्रिकेट का स्टेटस हासिल करने में भारतीय क्रिकेट का बड़ा हाथ है.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को टेस्ट स्टेटस दिलवाने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम साल 2000 में बांग्लादेश के साथ इकलौता टेस्ट मैच खेलने गई. उस मैच में बांग्लादेश के अमिनुल इस्लाम ने इकलौता शतक लगाया था. जबकि, सुनील जोशी ने मैच में 8 विकेट लिए ते और एक पारी में 92 रन भी बनाये थे. सुनील जोशी मैन ऑफ़ द मैच बने थे और बारत ने वो मैच 9 विकेट से अपने नाम कर लिया था.