मुशफिकुर रहीम ने 'बर्थडे' के दिन बनाया ODI में अनोखा रिकॉर्ड, दिग्गज ब्रायन लारा छूटे पीछे

रहीम उन बल्लेबाजों में शुमार हो गए हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में उम्रदराज बैटर के तौर पर अपने बर्थडे के दिन 50 या उससे ज्यादा रन बनाने में कामयाबी पाई हो. रहीम ने 36वें वर्थडे पर 61 रन की पारी खेली, वहीं, वर्थडे के दिन सबसे उम्रदराज बल्लेबाज के तौर पर 50+ रन बनाने का रिकॉर्ड श्रीलंका के सनथ जयसूर्या के नाम हैं. जयसूर्या ने 39वें बर्थडे के दिन साल 2008 में बांग्लादेश के खिलाफ 130 रन की पारी खेली थी. वेस्टइंडीज के लारा ने 35वें ब्रथडे के दिन वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ 2004 में 57 रन बनाए थे. यानि इस मामले में लारा से रहीम आगे निकल गए हैं.

उम्रदराज बल्लेबाज जिन्होंने बर्थडे के दिन बनाए 50+रन (ODIs)

39Y - सनथ जयसूर्या, 130 vs BAN,, 2008

36Y - मुशफिकुर रहीम, 61 Vs IRE, 2023

35Y- लारा, 57 Vs ENG, 2004

35Y- कार्ल हूपर, 72 VS SL, 2001

33Y- रॉबर्ट वेंस, 96 Vs SL, 1998

मुशफिकुर रहीम वनडे में बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज

मुशफिकुर रहीम वनडे में बांग्लादेश की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सुंयुक्त रूप से दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. रहीम ने वनडे में शाकिब अल हसन की बराबरी कर ली है. मुशफिकुर रहीम ने अबतक वनडे में 7106 रन बना लिए हैं. वनडे में शाकिब के नाम भी 7106 रन दर्ज है. बांग्लादेश की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड इस समय तमीम इकबाल के नाम हैं. इकबाल ने वनडे में 8,224 रन बनाए हैं.

मैच की बात करें तो आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था. बांग्लादेश ने 50 ओर में 9 विकेट पर 246 रन बनाए जिसके बाद आयरैलैंड टीम 16.3 ओवर में 3 विकेट पर 65 रन ही बना पाई थी कि बारिश आ गई और फिर मैच दोबारा शुरू नहीं हो पाया.

--- ये भी पढ़ें ---

* "विराट के आउट होने पर नवीन-उल-हक ने लगाई इंस्टाग्राम स्टोरी तो फैंस ने जमकर किया ट्रोल

* दिनेश कार्तिक की तबियत थी खराब, लेकिन फिर भी खेली तूफानी पारी