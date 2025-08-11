'अरे, घुटनों में जो दर्द है ...' धोनी ने IPL 2026 में खेलने को लेकर तोड़ी चुप्पी, फैन्स की बढ़ाई धड़कनें

MS Dhoni IPL future: महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल (MS Dhoni in IPL 2026) में अपने फ्यूचर को लेकर एक बड़ा संकेत दिया है, जो इस समय फैन्स के बीच सुर्खियां बनी हुई है. 2026 में होने वाले IPL के अगले संस्करण से पहले, चेन्नई सुपर किंग्स के साथ एमएस धोनी के भविष्य को लेकर अटकलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. आईपीएल 2025 में तालिका में सबसे निचले पायदान पर रहने के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि क्या माही अगले सीजन में भी खेलते नजर आएंगे. दरअसल, लगातार घुटने की समस्या से जूझ रहे 44 साल के खिलाड़ी से हाल ही में आईपीएल 2026 के लिए उनकी योजनाओं के बारे में पूछा गया, जिसपर माही ने जिस अंदाज में जवाब दिया है उसने फैन्स के बीच खलबली मची दी है.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कार्यक्रम को दौरान धोनी अपने आईपीएल फ्यूचर को लेकर बात कर रहे हैं. कार्यक्रम में धोनी (MS Dhoni viral video) ने मेज़बान से कहा, "मुझे नहीं पता कि मैं खेलूंगा या नहीं. मेरे पास फैसला करने के लिए अभी समय है. मेरे पास दिसंबर तक का समय है, इसलिए मैं कुछ महीने और लूंगा, और फिर आखिरकार, मैं अपना फैसला ले पाऊंगा."

वहीं, दर्शकों में से एक फैन ने धोनी की बात को सुनकर रिएक्ट किया और कहा, "आपको खेलना ही होगा, सर. इसके बाद माही ने पलटकर जवाब दिया और कहा, "अरे, घुटनों में जो दर्द होता है उसका ख्याल कौन रखेगा?. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

Fans shouting u have to play sir



MS Dhoni : Who will take care of knee pain and smile 😃 pic.twitter.com/v1Msz9yval — Yash MSdian ™️ 🦁 (@itzyash07) August 10, 2025

पिछले कुछ सीज़न से धोनी अपने घुटने के चोट की वजह से भी चर्चा का विषय रहे हैं. आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटन्स को हराकर सीएसके को नाटकीय खिताब दिलाने के ठीक बाद, उन्होंने मुंबई में अपने घुटने की सर्जरी करवाई है.

पिछले दो सीजन में, धोनी ने अपने घुटने की समस्या से निपटने के लिए निचले क्रम में बल्लेबाजी की . 2026 में वह फिर से पीली जर्सी पहनेंगे या नहीं, यह अनिश्चित है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि धोनी के फैन उन्हें आईपीएल में खेलते देखना चाहते हैं.