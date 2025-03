CSK vs RCB: फिल साल्ट को स्टंप आउट कर धोनी ने किया कमाल, IPL में ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाले इकलौते विकेटकीपर बने

MS Dhoni recrod as wicket-keeper : भले ही आरसीबी के खिलाफ सीएसके (CSK vs RCB, IPL 2025) को 50 रन से हार का सामना करना पड़ा लेकिन धोनी (MS Dhoni) ने बतौर विकेटकीपर एक खास रिकॉर्ड बना दिया है. धोनी ने मैच में आरसीबी की पारी के दौरान फिल साल्ट को स्टंप आउट किया. धोनी ने एक बार फिर दिखाया है कि उनकी विकेटकीपिंग कितनी शानदार है. 43 साल की उम्र में धोनी ने जिस अंदाज में पलक झपकते ही साल्ट को स्टंप आउट किया, उसने फैन्स को चौंका कर रख दिया. बता दें कि धोनी आईपीएल में बतौर विकेटकीपर तीन टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा स्टंपिंग आउट करने वाले विकेटकीपर बन गए हैं. धोनी ने केकेआर के खिलाफ 9, आरसीबी के खिलाफ 8 और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 8 बल्लेबाजों को स्टंप आउट करने में सफलता हासिल की है ,वहीं, दिनेश कार्तिक आईपीएल इतिहास में किसी एक विरोधी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा स्टंप आउट करने वाले विकेटकीपर हैं. कार्तिक ने राजस्थान रॉयल्स के 8 बल्लेबाजों को स्टंप आउट करने में सफलता हासिल की है.

आईपीएल में विरोधी के खिलाफ सबसे ज़्यादा स्टंपिंग (Most stumpings vs an opponent in IPL)

12 - दिनेश कार्तिक vs RR

9 - एमएस धोनी Vs KKR

8 - एमएस धोनी Vs RCB*

7 - एमएस धोनी Vs DC

मैच की बात करें तो रजत पाटीदार की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने चेन्नई में खेले गए आईपीएल 2025 के आठवें मैच में मेजबान टीम चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) को 50 रनों से मात दी. यह आरसीबी के लिए चेन्नई के घर पर 17 साल बाद मिली जीत थी, जो उनके लिए एक ऐतिहासिक पल था. पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 196/7 का स्कोर खड़ा किया। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स 20 ओवर में आठ विकेट पर 146 रन ही बना सकी. आरसीबी की इस जीत ने उन्हें आईपीएल 2025 की अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया. रजत पाटीदार को उनकी बेहतरीन पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. पाटीदार ने 51 रन की पारी खेली थी.