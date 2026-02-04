एमएस धोनी ने बताया, T20 World Cup में भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द कौन

MS Dhoni on Team India for T20 World Cup 2026: भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम की संभावनाओं पर भरोसा जताया है. उन्होंने कहा कि टीम के पास अनुभव, कौशल और संतुलन का सही कॉम्बिनेशन है, जिससे वे हाई-प्रेशर टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. धोनी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि टीम की ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि खिलाड़ी दबाव वाली स्थितियों को कितनी अच्छी तरह से संभालते हैं और उनकी भूमिकाएं कितनी स्पष्ट रूप से तय हैं. उन्होंने कहा कि खिलाड़ी हमेशा मैच के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वह बैटिंग हो या बॉलिंग, जिससे भारत को अपने प्रतिद्वंद्वियों पर एक महत्वपूर्ण बढ़त मिलती है.

“यह सबसे खतरनाक टीमों में से एक है. आप जानते हैं, उन्होंने पहले ही बैटिंग या बॉलिंग शुरू कर दी होगी. लेकिन एक अच्छी टीम में क्या चाहिए? सब कुछ है. उनके पास अनुभव है. खासकर जब इस फॉर्मेट की बात आती है, तो अनुभव बहुत ज़्यादा है. उन्होंने दबाव में खेला है. जो भी खिलाड़ी टीम में जो भी भूमिका निभा रहे हैं, वे काफी समय से उस स्थिति में रहे हैं," धोनी ने एक इवेंट में कहा.

हालांकि धोनी आशावादी रहे, लेकिन उन्होंने ओस को एक ऐसे फैक्टर के रूप में बताया जो व्हाइट-बॉल क्रिकेट में सबसे सावधानी से बनाई गई योजनाओं को भी खराब कर सकता है. उन्होंने कहा कि ओस खेलने की स्थितियों को काफी प्रभावित कर सकती है और टॉस के फैसलों को महत्वपूर्ण बना सकती है, जिससे मैचों में संभावित रूप से अनुचित फायदे हो सकते हैं.

“मुझे किस बात की चिंता है? फिर से, मुझे ओस से नफरत है. ओस बहुत सी चीजें बदल देती है. इसलिए, जब मैं खेल रहा था, तो एक चीज़ जो मुझे सच में डराती थी, वह थी ओस. जहां टॉस महत्वपूर्ण हो जाता है और वह सब. अगर हम कुछ बेहतरीन टीमों के साथ 10 मैच खेलते हैं, तो हम ज़्यादातर बार विजेता बनकर उभरेंगे. अगर स्थितियां न्यूट्रल रहती हैं," धोनी ने कहा.

चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान ने यह भी बताया कि T20 क्रिकेट अप्रत्याशित होता है, जहां एक खराब खेल या विपक्षी टीम का शानदार प्रदर्शन परिणाम को पूरी तरह से बदल सकता है. "समस्या तब होती है जब आपके कुछ खिलाड़ी अच्छा नहीं खेलते और विपक्षी टीम का कोई खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करता है. और T20 ग्रुप में ऐसा हो सकता है. तो, यही वह समय है. चाहे यह लीग स्टेज में हो, चाहे यह नॉकआउट स्टेज में हो, यहीं पर दुआओं की जरूरत होती है. आप जानते हैं, किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए. जो भी भूमिकाएं दी गई हैं, लोगों को टीम के लिए अपनी भूमिकाएं निभानी चाहिए," पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा.