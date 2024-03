'यहां के हम सिकंदर हैं.', डाइव मारकर चकमा देना चाहता था 24 साल का बैटर, धोनी के 'रॉकेट थ्रो' ने उड़ा दिया स्टंप, माही के रिएक्शन ने लूटी महफिल, Video

यह भी पढ़ें: IPL 2024 के पहले ही मुकाबले में किंग कोहली ने बनाया महारिकॉर्ड, विश्व क्रिकेट में मचा दी खलबली

रावत आरसीबी की पारी के आखिरी गेंद पर रन आउट हुए. बता दें कि जब धोनी ने डायरेक्ट थ्रो से रावत को आउट किया तो उनका जो रिएक्शन आया उसने फैन्स का दिल जीत लिया. धोनी रन आउट करके मंद-मंद मुस्कुराते दिखे. धोनी के इस रिएक्शन को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानों वो कह रहे हैं 'यहां के हम सिकंदर हैं..चाहें तो रख लें सब को अपनी जेब के अंदर...'



बता दें कि आईपीएल में आरसीबी के खिलाफ सीएसके की यह 21वीं जीत है. इस मैच की बात करें तो टॉस आरसीबी ने जीता था औऱ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. आरसीबी ने पहले खेलते हुए 173 रन बनाए थे जिसके बाद सीएसके ने 4 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया.

IPL में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा जीत

23 - MI vs KKR

21 -CSK vs RCB

21 - KKR vs PBKS

20 - MI vs CSK

19 - CSK vs DC

इस मैच में सीएसके के गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने गजब की गेंदबाजी की और 4 विकेट लेने में सफल रहे, एक समय मुस्तफिजुर रहमान ने 10 गेंद के अंदर 4 विकेट चटका दिए थे. रहमान को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.