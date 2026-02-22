विज्ञापन
IND vs SA T20 World Cup 2026: 'मैच बहस या आंसुओं के साथ समाप्त होते थे', भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच से पहले बोले मोर्कल बंधु ने सुनाई कहानी 

Morne Morkel-Albie Morkel; IND vs SA T20 World Cup 2026 Supe-8: दक्षिण अफ्रीका के लिए एक स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे एल्बी ने कहा कि मुझे यह पता लगाना होगा कि टीम इंडिया को हराना कितना मुश्किल है. 

Morne Morkel-Albie Morkel; IND vs SA T20 World Cup 2026 Supe-8: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रविवार को खेले जाने वाले टी20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 के मुकाबले में दो भाइयों के बीच जंग भी दिखेगी. दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज रहे मोर्ने मोर्कल जहां भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच हैं, वहीं उनके बड़े भाई और ऑलराउंडर एल्बी मॉर्कल दक्षिण अफ्रीका की कोचिंग टीम से जुड़े हैं. दोनों भाइयों के बीच की बातचीत का वीडियो बीसीसीआई ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है. 

वीडियो में एल्बी ने अपने बचपन के दिनों का जिक्र करते हुए कहा, "मुझे याद है कि बैकयार्ड के ज्यादातर मैच बहस या आंसुओं के साथ समाप्त होते थे. बैकयार्ड गेम में आप कभी आउट नहीं होते. एक गेंदबाज के तौर पर बल्लेबाज हमेशा आउट होता है. इसलिए हमारी हमेशा बहस होती थी. मुझे याद है कि वह बहुत रोता था क्योंकि वह सबसे छोटा था. बड़े भाई बस उसे बताते थे कि क्या करना है."

दक्षिण अफ्रीका के लिए एक स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे एल्बी ने कहा कि मुझे यह पता लगाना होगा कि टीम इंडिया को हराना कितना मुश्किल है. 

मोर्ने मोर्कल ने कहा, "एक गेंदबाजी कोच के तौर पर, आप पर हमेशा बहुत दबाव रहता है. हम काफी भाग्यशाली हैं कि हमारे ग्रुप में बहुत से अनुभवी लोग हैं जो डगआउट में हमारी मदद करते हैं." उन्होंने कहा, "पवेलियन में बैठकर, मैं बहुत सीमित चीजें नियंत्रित कर सकता हूं. मेरा काम खिलाड़ियों को उनकी रोल की स्पष्टता देना है, उन्हें आत्मविश्वास देना है." 

दोनों भाइयों ने जीत को एकमात्र लक्ष्य बताया. हालांकि, उनका कहना था कि मैच के बाद उनके बीच किसी तरह की दुर्भावना नहीं होगी. 

एल्बी ने कहा, "हमारे खेलने के दिनों से, मैदान पर और मैदान के बाहर, हम शायद ही कभी खेलों और पलों के बारे में बात करते थे. इस टूर्नामेंट के बाद जिंदगी चलती रहेगी और वह मेरा परिवार है." 44 साल के एल्बी मॉर्कल ने 2004 से 2015 के बीच दक्षिण अफ्रीका के लिए 1 टेस्ट, 58 वनडे और 50 टी20 मैच खेले. मार्कल एक ऑलराउंडर थे. बाएं हाथ से बल्लेबाजी के अलावा दाएं हाथ से गेंदबाजी करते थे. 

वहीं, 41 साल के मोर्ने मॉर्कल ने 2006 से 2017 के बीच दक्षिण अफ्रीका के लिए 86 टेस्ट, 117 वनडे और 44 टी20 मैच खेले. मॉर्कल अपने समय के बेहतरीन तेज गेंदबाज रहे. वह दाएं हाथ से गेंदबाजी करते थे. 

