पाक के नापाक इरादे, एशिया कप ट्रॉफी चोर मोहसिन अली नकवी को अब मिलेगा गोल्ड मेडल

Mohsin Naqvi: एशिया कप में भारत के खिलाफ खड़े होकर नापाक रवैया दिखाने के लिए मोहसिन अली नकवी को पाक सरकार पुरस्कार देगी. पाकिस्तान का ध्यान शुरुआत से ही क्रिकेट को छोड़कर बाकी चीजों पर रहा है. भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप में फाइनल के साथ 3 बार हराया है. बता दें कि फाइनल के बाद मोहसिन नक़वी ट्रॉफी लेकर भाग गए थे. एशिया कप की ट्रॉफी अबतक भारतीय टीम को नहीं मिल पाई है. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया की ओर से नक़वी से एशिया कप ट्रॉफी और विजेता मेडल लेने से इनकार करने के बाद, नक़वी ने विजेताओं के मेडल को अपने होटल के कमरे में ले जाने का फैसला किया. ट्रॉफी और मेडल यूएई क्रिकेट बोर्ड को सौंप दिए गए हैं, लेकिन इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये कब और कैसे भारत पहुंचेंगे.

हालांकि क्रिकेट जगत ने नक़वी के इस कदम की निंदा की है, लेकिन एशिया कप में भारत के खिलाफ ऐसा रुख अपनाने के लिए उन्हें पाक सरकार शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो उत्कृष्टता गोल्ड मेडल से सम्मानित करेगा. कराची में एक औपचारिक पुरस्कार समारोह की योजना बनाई जा रही है जहां नक़वी को गोल्ड पदक से सम्मानित किया जाएगा. पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी को भी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है. कार्यक्रम की तारीख अभी तय नहीं हुई है.

पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट, द नेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार, सिंध और कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट गुलाम अब्बास जमाल ने नक़वी को सम्मानित किए जाने की घोषणा की है. जमाल ने यहां तक ​​कहा कि नकवी के कार्यों ने ऐसे समय में "राष्ट्रीय गौरव को बहाल" किया है, जब भारत के साथ राजनीतिक और खेल संबंधी तनाव अपने चरम पर था.