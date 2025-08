VIDEO: मोहम्मद सिराज का भारत में जोरदार तरीके से हुआ स्वागत, सम्मान में कुछ खास करने वाली है HCA

Mohammed Siraj, India vs England: भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का इंग्लैंड के खिलाफ हाल में समाप्त हुई एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी को 2-2 से ड्रॉ कराने में अहम भूमिका निभाने के बाद बुधवार को अपने गृह नगर हैदराबाद पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया. सिराज ने पांच मैचों की श्रृंखला में सर्वाधिक 23 विकेट लिए. उन्होंने ओवल में खेले गए अंतिम टेस्ट मैच में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. उन्हें इस मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुना गया था. उन्होंने सभी पांच मैच खेले और 185.3 ओवर फेंके.

हैदराबाद का रहने वाला यह 31 वर्षीय खिलाड़ी काले रंग की कैजुअल पोशाक में इससे पहले फील्डिंग कोच टी दिलीप के साथ सुबह मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा, जहां प्रशंसकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. सिराज से सेल्फी और ऑटोग्राफ के लिए अनुरोध किए गए, लेकिन वह हैदराबाद के लिए उड़ान पकड़ने के लिए जल्दी से कार में सवार होकर वहां से निकल गए. हैदराबाद में प्रशंसक पहले ही उनके स्वागत के लिए तैयार थे.

