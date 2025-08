IND vs ENG, 5th Test: मोहम्मद सिराज का धमाका, ऐसा महारिकॉर्ड बनाने वाले भारत के पहले गेंदबाज बने

Mohammed Siraj record: ओवल टेस्ट मैच (Kennington Oval, London, England vs India, 5th Test) में मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj Creates History) ने अपनी गेंदबाजी से इतिहास रच दिया. इंग्लैंड की पहली पारी में सिराज ने गजब की गेंदबाजी की और 4 विकेट लेने में सफल रहे. सिराज ने 4 विकेट लेकर दुनिया का चौंका कर दिया. बता दें कि मोहम्मद सिराज भारत के पहले ऐसे गेंदबाज हैं जिनके नाम ओवल में दो बार 4 विकेट हॉल करने का रिकॉर्ड दर्ज है. इससे पहले सिराज ने साल 2023 में WTC के फाइनल में 108 रन देकर 4 विकेट लिए थे. तो वहीं, अब 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट मैच में इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान 86 रन देकर 4 विकेट लिए.

इसके साथ- साथ सिराज इंग्लैंड में एशियाई तेज गेंदबाज की ओर से सर्वाधिक चार विकेट हॉल करने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं. सिराज ने इंग्लैंड में 6 बार यह कारनामा कर दिखाया है. ऐसा कर उन्होंने पाकिस्तान के वकार यूनुस की बराबरी कर ली है. वकार ने भी इंग्लैंड में 6 बार अपने करियर में 4 विकेट हॉल किए थे. (Mohammed Siraj Breaks Jasprit Bumrah's Record)

इंग्लैंड में किसी एशियाई तेज गेंदबाज द्वारा सर्वाधिक चार विकेट (Most Four-Wicket Hauls In England By An Asian Pacer)

गेंदबाज देश इंग्लैंड में मैच 4 या अधिक विकेट 5 या अधिक विकेट इंग्लैंड में कुल विकेट मोहम्मद सिराज भारत 11 6 1 41 वकार यूनुस पाकिस्तान 10 6 3 45 जसप्रीत बुमराह भारत 12 5 4 51 मोहम्मद आमिर पाकिस्तान 12 5 2 49

इसके अलावा स्पिनरों में मुथैया मुरलीधरन एकमात्र एशियाई हैं जिन्होंने इंग्लैंड में छह बार चार विकेट लिए हैं, जबकि यासिर शाह ने भी पांच बार ऐसा कमाल इंग्लैंड में कर दिखाया है.

सिराज का ऐतिहासिक कमाल ( Mohammed Siraj vs Kapil Dev)

बता दें कि एक साल के अंदर दो अलग-अलग सीरीज़ में 150+ ओवर फेंकने वाले आखिरी दो भारतीय तेज़ गेंदबाज़ कपिल देव और मोहम्मद सिराज हैं. कपिल देव ने साल 1991 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में कुल 284 ओवर फेंके थे. फिर 1992 में यानी अगले साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में 165 ओवर डालकर इतिहास बनाया था.

वहीं, अब सिराज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में (24-25) 157.1 ओवर की गेंदबाजी की थी. वहीं, इस सीरीज में इंग्लैंड ने अबतक कुल 155.2 ओवर की गेंदबाजी कर दी है.

# कपिल देव

284 ओवर Vs ऑस्ट्रेलिया, 1991

165 ओवर Vs साउथ अफ्रीका, 1992



# मोहम्मद सिराज*

157.1 ओवर Vs ऑस्ट्रेलिया, 2025

155.2 ओवर Vs इंग्लैंड, 2025

मैच की बात करें तो दूसरे दिन खेल की समाप्ति के समय भारतीय टीम ने दो विकेट के नुकसान पर 75 रन बनाकर अपनी लीड 52 रन की कर ली थी. जायसवाल 51 और आकाश दीप 4 रन पर नाबाद हैं. तीसरे दिन जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरेगी तो लक्ष्य बड़ा स्कोर बनाना होगा