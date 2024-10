मोहम्मद शमी की चोट ने फिर बढ़ाई चिंता, प्रमुख टूर्नामेंट से हुए बाहर, जानें बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में करेंगे वापसी या नहीं

Mohammed Shami Ruled Out Of First Two Ranji Trophy Matches: भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के चाहने वालों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है. लोगों को उम्मीद थी कि वह जल्द ही मैदान में वापसी करेंगे, लेकिन उनके इंतजार की घड़ी बढ़ गई है. शमी आगामी रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट के पहले दो राउंड से बाहर हो गए हैं. बताया जा रहा है कि वह अभी अपने टखने की हुई सर्जरी से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं.

बंगाल क्रिकेट संघ ने हाल ही में पहले दो रणजी ट्रॉफी मुकाबलों के लिए टीम की घोषणा की है. जहां शमी को टीम से बाहर रखा गया है.वहीं अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा ने त्रिपुरा के साथ करीब 2 साल तक खिलाड़ी और मेंटर के रूप में जुड़े रहने के बाद अपने राज्य के लिए वापसी की है.

Mohammed Shami is yet to regain full-match fitness, remains out of Bengal's squad for their opening Ranji Trophy fixtures. pic.twitter.com/ciEd1xdhsp — Sujeet Suman (@sujeetsuman1991) October 8, 2024

शुरूआती 2 मुकाबलों के लिए बंगाल की टीम

अनुस्तुप मजूमदार (कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन, सुदीप घरामी, सुदीप चटर्जी, ऋद्धिमान साहा (विकेटकीपर), शाहबाज अहमद, अभिषेक पोरेल, रितिक चटर्जी, एविलिन घोष, शुवम डे, आकाश दीप, मुकेश कुमार, सूरज जायसवाल, मोहम्मद कैफ, प्रदीप्ता प्रमाणिक, आमिर गनी , युधाजीत गुहा, रोहित कुमार और ऋषव विवेक.

क्या बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में वापसी कर पाएंगे शमी?

उम्मीद जताई रही थी कि शमी न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज से ब्लू टीम में वापसी करते हैं, लेकिन यहां तो क्या वह रणजी ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं. यही नहीं टीम को साल के अंत में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है. शमी के चोट को देखते हुए वहां भी उनकी भागीदारी पर संदेह के बादल मंडराने लगे हैं.

