''हां मैं बताऊंगा उनको'' पाकिस्तान में 'पंचायत' लगाएंगे मोहम्मद शमी, पड़ोसियों ने तो आफत मोल ले लिया, VIDEO

Mohammed Shami Big Statement: चैंपियंस ट्रॉफी का अगला संस्करण 2025 में पाकिस्तान में खेला जाना है, लेकिन उससे पूर्व टीम इंडिया प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी? इसपर विवाद जारी है. भारतीय खिलाड़ी पड़ोसी देश में आए दिन हो रहे वारदातों को देखते हुए सहमे हुए हैं. यही वजह है कि भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान का दौरा करने से कतरा रहे हैं. खैर टीम इंडिया पाकिस्तान दौरे पर जाएगी या नहीं. इसमें काफी वक्त है. उससे पहले ब्लू टीम के दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने आगामी दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया है.

शुभांकर मिश्रा के साथ उनके यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए उन्होंने कुछ दिलचस्प सवालों का जवाब दिया है. हाल के दिनों में पाकिस्तान की तरफ से भारतीय गेंदबाजों पर काफी कटाक्ष किए गए हैं. यही बात जब शमी से पूछी गई तो उन्होंने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है. इस दौरान शुभांकर मिश्रा ने कहा कि 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है. आप वहां जाना तो उन्हें बता देना कि रिवर्स स्विंग कैसे होता है.

Mohammed Shami becomes the first Indian player to agree to play Champions Trophy in Pakistan. Congrats to all the cricket fans 🇮🇳🇵🇰❤️❤️❤️



He says he will come to Lahore and bring his Player of the Match balls from 2023 WC 🔥



