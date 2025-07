'पापा कहते थे, बड़ा नाम करेगा', मोहम्मद नबी के बेटे ने पिता की गेंद पर लगाया छक्का, Video देख फैन्स गदगद

Hassan Eisakhil vs Mohammad Nabi: कभी-कभी क्रिकेट के मैदान पर कुछ ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं जिसे देखकर आप यकीन नहीं कर सकते हैं. किसी भी बाप के लिए फक्र की बात होती है कि उसका बेटा उससे ज्यादा नाम कमाए. अब क्रिकेट के मैदान पर कुछ ऐसा हो रहा है. जिसे देखकर दुनिया हैरान है. दरअसल, एक लीग मैच में अफगानिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी मोहम्मद नबी और उनके बेटे हसन ईसाखील दोनों खेल रहे थे. अफगानिस्तान की मशहूर शपागीजा क्रिकेट लीग 2025 में दोनों एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे थे. नबी मिस आइनाक नाइट्स की टीम की ओर से तो वहीं, उनके बेटे हसन ईसाखील आमो शार्क्स की ओर से खेले थे.

इस मैच में आमो शार्क्स की ओर से खेल रहे हसन ईसाखील ने अपने ही पिता की गेंद पर दनदनाता छक्का जड़ दिया जिसे देख फैन्स गदगद हो गए. भले ही गेंदबाज के तौर पर नबी का दिल टूट गया होगा लेकिन पिता के तौर पर वह अपने बेटे पर फक्र महसूस कर रहे होंगे. यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. (FATHER VS SON)

IT'S FATHER VS SON!!



- Hassan Eisakhil welcomed his father Mohammad Nabi with a big six in SCL.🔥😍pic.twitter.com/cH8pohXsXs