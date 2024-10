IND vs NZ: "फिटनेस के कारण उसे...", सरफराज खान के शतक को लेकर मोहम्मद कैफ का रिएक्शन वायरल

Mohammad Kaif on Sarfaraz Khan: भारत के सरफराज खान ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जमा दिया है. बेंगलुरु टेस्ट में सरफराज ने 110 गेंद पर शतक जमाने का कमाल किया. सरफराज के शतक के बाद भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने सोशल मीडिया पर रिएक्ट किया है. कैफ ने एक्स पर पोस्ट शेयर किया और कुछ बातें ऐसी लिखी है जिसने फैन्स के बीच सुर्खियां बटोर ली है. मोहम्मद कैफ का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कैफ ने सरफराज को लेकर लिखा, "मैंने हमेशा कहा है कि सरफराज को फिटनेस के कारण बाहर नहीं रखा जाना चाहिए..उसके पास जिम जैसा शरीर नहीं है, लेकिन वह घंटों बल्लेबाजी कर सकता है. क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें सभी को जगह मिलती है."

I have always maintained Sarfraz shouldn't be kept out because of fitness. He doesn't have a gym body but can bat for hours. Cricket is a game that accomodates all. https://t.co/NBpC7ewpO3