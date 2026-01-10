"खेल लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है", मोहम्मद अजहरुद्दीन ने की NDTV गोल्फ Pro-Am की तारीफ

Mohammad Azharuddin Praises NDTV Golf Pro-Am: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और तेलंगाना के पब्लिक एंटरप्राइजेज और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन ने शनिवार को NDTV गोल्फ प्रो-एम की तारीफ की. इवेंट के चीफ गेस्ट, अजहरुद्दीन ने कहा कि "खेल हमेशा लोगों को एक साथ लाने में मदद करता है". उन्होंने इवेंट के हैदराबाद लेग में शामिल होने पर अपनी खुशी ज़ाहिर की. यह इवेंट भारत में गोल्फ को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसमें प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ़ इंडिया (PGTI) के प्रोफेशनल गोल्फर और कॉर्पोरेट लीडरशिप की दुनिया के जाने-माने नाम शामिल हैं.

अज़हरुद्दीन ने इवेंट में NDTV से बात करते हुए कहा, "यह बहुत अच्छा आइडिया है, खासकर जब प्रेस के साथ कोई इवेंट होता है. खासकर NDTV के साथ, वे इतने लंबे समय से हैं, यह बहुत रोमांचक है. मेरे यहां बहुत सारे दोस्त हैं जो गोल्फ खेलते हैं." अज़हरुद्दीन ने आगे कहा, "यह पहल भारत की खेल संस्कृति को बहुत अच्छे से दिखाती है, सब लोग एक साथ आते हैं, खेल हमेशा लोगों को एक साथ लाता है. गोल्फ एक ऐसा खेल है जहां बहुत से लोग आते हैं और खेलते हैं और इसमें बहुत सारे बिज़नेस भी शामिल है."

पूर्व भारतीय कप्तान ने ये भी कहा कि"लोगों को इस तरह के इवेंट में आकर खेलने में बहुत मज़ा आता है.। आज शनिवार है, उनके लिए यह एन्जॉयमेंट का बड़ा दिन है. यह बहुत अच्छा है, और मुझे बहुत खुशी है कि NDTV ने इस तरह की पहल की है."

बता दें कि अज़हरुद्दीन अपने समय में एक शानदार बल्लेबाज़ रहे थे, उन्होंने टेस्ट और वनडे में 15,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल रन बनाए और काफी समय तक देश की कप्तानी भी की, अजहर को कलाई का जादूगर भी माना जाता था.