पूरी दुनिया को दहलाने वाला गेंदबाज, विराट कोहली के हाथ में देखना चाहता है IPL का खिताब

Mohammad Amir Big Statement: विराट कोहली आईपीएल के पहले सीजन से शिरकत कर रहे हैं. टूर्नामेंट का आगाज साल 2008 में हुआ था. उसके बाद से प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के 17 सीजन बीत चुके हैं. मौजूदा समय में 18वां सीजन जारी है. मगर अबतक एक बार भी दिग्गज बल्लेबाज को आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी को उठाने का मौका नहीं मिला है. लोगों को उम्मीद है कि इस बार कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पिछले काफी सालों से चले आ रहे सूखे को समाप्त कर देगी. कुछ ऐसी ही उम्मीद पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद आमिर को भी है. उन्होंने समां टीवी के साथ बातचीत करते हुए अपनी दिल की बात साझा की है.

33 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर का कहना है, 'विराट कोहली की वजह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मेरी पसंदीदा आईपीएल टीम है. विराट मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं और विराट आईपीएल ट्रॉफी जीतने के हकदार हैं.'

Mohammad Amir said - "RCB is my favourite IPL team because of Virat Kohli. Virat is my favourite player. And Virat deserves to win the IPL Trophy". (Samaa Sports). pic.twitter.com/6ZG1Khpqmw