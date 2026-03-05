IND Vs ENG: मोहम्मद आमिर ने किया भारत बनाम इंग्लैंड सेमीफ़ाइनल की भविष्यवाणी की, इस टीम को बताया विजेता

पाकिस्तान के पूर्व पेसर मोहम्मद आमिर ने भारत के T20 वर्ल्ड कप कैंपेन के बारे में एक और बड़ी भविष्यवाणी करने में कोई झिझक नहीं दिखाई, भले ही उनके पहले के सेमीफाइनल के फैसले बेकार गए हों. आमिर, जिन्होंने सुपर 8 मैच में वेस्टइंडीज को भारत को हराने का सपोर्ट किया था, ने अब गुरुवार को सेमीफाइनल में सूर्यकुमार यादव की टीम के खिलाफ इंग्लैंड को बढ़त दी है. भारत के अब तक के परफॉर्मेंस का अपना एनालिसिस शेयर करते हुए, आमिर को लगता है कि टीम एक यूनिट के तौर पर अच्छा नहीं कर पाई है. इसलिए, उनका मानना ​​है कि सेमीफाइनल में इंग्लैंड उनसे बेहतर खेल सकता है.

दोनों टीमें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आमने-सामने होंगी, इस जगह पर हाई-स्कोरिंग मुकाबला होने की उम्मीद है. आमिर को लगता है कि अगर इंग्लैंड दूसरी बैटिंग करता है तो उसके जीतने का चांस ज्यादा होगा.

पाकिस्तान के पूर्व पेसर ने हारना मना है शो में कहा, "यह एक अच्छे विकेट पर मैच है. जैसा कि राशिद भाई ने कहा, अगर इंग्लैंड दूसरी बैटिंग करता है, तो ज्यादा चांस होंगे. क्योंकि यह मुंबई में हाई-स्कोरिंग गेम है." ईशान किशन और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों के सिर्फ़ कुछ ही मौकों पर अच्छा प्रदर्शन करने के कारण, आमिर को नहीं लगता कि भारतीय टीम अभी फ़ाइनल में जाने के लिए तैयार है. अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव का फ़ॉर्म भी इस अनुभवी बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ के लिए चिंता की बात है.

"लेकिन अगर आप भारत की बात करें, तो उनके सिर्फ़ एक या दो बैटर ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. वह बैटर अक्सर जीत की ओर ले जाता है, लेकिन सिर्फ़ एक या दो ही अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं. अगर आप उनकी पूरी बैटिंग देखें, तो वह फ़ॉर्म में नहीं है.

"ईशान किशन ने सिर्फ़ हमारे ख़िलाफ़ अच्छा प्रदर्शन किया. अभिषेक शर्मा आउट ऑफ़ फ़ॉर्म हैं. तिलक वर्मा ने कोई असर नहीं डाला. सूर्यकुमार यादव ने सुपर 8 में आने के बाद से कुछ नहीं किया है. संजू ने किया है. बुमराह कर रहे हैं," उन्होंने कहा. "आप पक्का नहीं कह सकते कि यह टीम हावी होगी. मुझे लगता है कि इंग्लैंड फ़ेवरेट होगा," आमिर ने कहा.