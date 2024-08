Mitchell Starc: "मैं जिमी जैसा नहीं हूं कि', बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी से पहले मिशेल स्टार्क ने रिटायरमेंट को लेकर किया बडा ऐलान

Mitchell Starc on his retirement : ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने भारत के खिलाफ नवंबर-दिसंबर में खेले जाने वाले बॉर्डर-गावस्कर (IND vs AUS Border-Gavaskar Trophy) टेस्ट सीरीज से पहले अपने रिटायरमेंट को लेकर बात की है. स्टार्क ने माना है कि जब उन्हें लगेगा कि अब वो क्रिकेट को अपना 100 फीसदी नहीं दे रहे हैं तो संन्यास का ऐलान कर देंगे. वहीं, स्टार्क ने भारत के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज को तुलना एशेज सीरीज से की है. बता दें कि स्टार्क ने 89 टेस्ट मैच खेले हैं. उन्होंने 14 फिफ्टी सहित 358 विकेट लिए हैं. स्टार्क वर्तमान में टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के चौथे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. बाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने प्रतिस्पर्धा के स्तर के आधार पर बॉर्डर-गावस्कर सीरीज की तुलना एशेज से भी की.

सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के हवाले से स्टार्क ने कहा कि, "यह एशेज सीरीज के बराबर है, जिसे पांच टेस्ट मैचों तक बढ़ाया जा रहा है. बॉर्डर-गावस्कर का इतिहास इतना लंबा नहीं है , जितना एशेज का रहा है., लेकिन मुझे लगता है कि दोनों ट्रॉफियों के बीच प्रतिस्पर्धा का स्तर बराबर है. हम वर्तमान में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के प्वाइंट्स टेबल में पहले और दूसरे स्थान पर हैं, इसलिए इस टेस्ट सीरीज में थोड़ा मसाला होगा.

अपने रिटायरमेंट को लेकर बोले मिचेल स्टार्क

ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क अपने करियर के अंतिम दौर में हैं. 34 साल के स्टार्क बॉर्डर-गावस्कर सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. स्टार्क हाल के समय में अपने चोटों से परेशान रहे हैं. उन्होंने हमेशा स्वीकार किया है कि 100 प्रतिशत फिट नहीं रहने के बाद भी मैंने गेंदबाजी की है, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि उनका करियर इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन की तरह लंबा होगा.

स्टार्क ने कहा, "मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूं कि मुझे लंबे समय तक तीनों फॉर्मेट खेलने का मौका मिला.. यह कब तक जारी रहेगा, मुझे नहीं पता.. तीनों प्रारूपों के शेड्यूल में फिट बैठना काफी मुश्किल है. टेस्ट अभी भी निश्चित रूप से मेरे लिए सबसे टॉप पर रहै. मैं जिमी जैसा व्यक्ति नहीं हूं जो 40 की उम्र तक खेलता रहे और दोनों तरफ स्विंग करने का अविश्वसनीय कौशल रखता हो. मैं कभी भी ऐसा गेंदबाज नहीं रहा . मैं वास्तव में बॉर्डर गावस्कर सीरीज का इंतजार कर रहा हूं. मैंने अपने रिटायरमेंट के लिए कोई निश्चित समय तय नहीं की है."

भारत के खिलाफ टेस्ट में स्टार्क का रिकॉर्ड

भारत के खिलाफ स्टार्क ने टेस्ट में कुल 18 मैच खेले हैं और इस दौरान 48 विकेट लेने में सफलता हासिल की है. स्टार्क ने इस प्रारूप में भारत के खिलाफ एक पारी में अभी तक पांच विकेट हॉल नहीं लिए हैं.