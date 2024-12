AUS vs IND: दूसरे टेस्ट से पहले मिचेल स्टार्क ने इस खिलाड़ी को बताया विश्व क्रिकेट का सबसे 'निडर' बल्लेबाज, मची खलबली

Mitchell Starc big Statement on Yashasvi Jaiswal : पर्थ टेस्ट मैच में मिचेल स्टार्क के खिलाफ भारत के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने निडर होकर बल्लेबाजी की और बिना किसी झिझक के स्टार्क को स्लेज भी किया. जायसवाल ने बल्लेबाजी के दौरान स्टार्क को धीमी गेंदबाज तक बता दिया था. जिसने फैन्स के बीच खलबली मचा दी थी. अब दूसरे टेस्ट से ठीक पहले स्टार्क ने जायसवाल को लेकर कमेंट किया है जिसने एक बार फिर फैन्स के बीच हलचल मचा दी है. स्टार्क ने जायसवाल की स्लेजिंग पर रिएक्ट किया है.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ बात करते हुए स्टार्क ने कहा, "मैंने नहीं सुना कि उसने क्या कहा..मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है..हो सकता है कि मैंने पहले सुना हो. उसने एक ऐसी ही गेंद पर फ़्लिक शॉट खेला जिसे उसने पहले डिफेंड किया था. हमने बस इसे हंसी में उड़ा दिया और इसे ऐसे ही छोड़ दिया. वह भारत के लिए बहुत क्रिकेट खेलेगा और बहुत सफल होगा.

Photo Credit: AFP

स्टार्क ने आगे कहा, " उसने दूसरी पारी में बहुत अच्छा खेला और परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लिया. जाहिर है, हमने उसे पहली पारी में सस्ते में आउट कर दिया, फिर उसने परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लिया और शानदार पारी खेली. वह मुझे वर्तमान क्रिकेट का सबसे निडर युवा बल्लेबाज लगता है." तेज गेंदबाज स्टार्क ने कहा, उसे पूरा श्रेय जाता है.. वह दुनिया भर के निडर युवा क्रिकेटरों की नई पीढ़ी में से एक है. हम एडिलेड में उससे मुकाबला करना चाहेंगे."

