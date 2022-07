वसीफ जाफर का जवाब नहीं! भारत की ब्लॉकबस्टर जीत के बाद माइकल वॉन के एक बार फिर मजे लिए

पूर्व भारतीय बल्लेबाज वसीम जाफर (Wasim Jaffer) और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) के बीच सोशल मीडिया में हंसी मजाक क्रिकेट फैंस के लिए मनोरंजन का एक और जरिया है. इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के बीच ट्विटर पर टांग खिचाई खासकर भारत और इंग्लैंड सीरीज (India England Series) के दौरान और भी तेज हो जाती है. ये ज्यादातर दोनों टीमों के प्रदर्शन पर ही आधारित होता है इसलिए यूजर्स भी इसका पूरा मजा उठाते हैं. भारत के मौजूदा इंग्लैंड दौरे (India tour of England) के दौरान भी ये जारी है और पूर्व क्रिकेटरों ने फैंस एक बार फिर हंसने का मौका दे दिया है. इस बार फिर जाफर ने वॉन के ट्वीट का एक जोरदार रिप्लाई देकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है.

भारत के खिलाफ पहले वनडे मैच (ENG vs IND 1st ODI) में इंग्लैंड के ‘विस्फोटक' बल्लेबाजों ने बेहद निराशाजनक प्रदर्शन प्रदर्शन किया. द ओवल में मंगलवार को खेले गए तीन मैचों की सीरीज के पहले वनडे में इंग्लैंड की पूरी टीम सिर्फ 110 रन पर ऑलआउट हो गई. जिसके बाद वॉन ने जाफर को मेंशन करते हुए ट्वीट किया, "Fancy coming round for Tea @WasimJaffer14!! Think I have an evening free. #ENGvsIND."

जिसका कमाल का जवाब देते हुए वसीम जाफर ने लिखा, "Haha sure Michael, just let me get my ducks in a row first #ENGvIND."

गौरतलब है कि पहले वनडे में भारत के खिलाफ इंग्लैंड के चार बल्लेबाज डक पर यानी शुन्य पर आउट हो गए. जेसन रॉय, जो रूट, बेन स्टोक्स और लियाम लिविंगस्टोन भारतीय गेंदबाजों के सामने अपना खाता खोलने में भी नाकाम रहे.

जाफर ने इसी पर तंज कसते हुए वॉन के ट्वीट का जवाब ‘डक' शब्द के साथ दिया है.

इसी तरह जसप्रीत बुमराह की पत्नी और टीवी होस्ट संजना गनेसन ने भी एक वीडियो जारी कर ‘डक' पर आउट होने वाले इंग्लिश बल्लेबाजों की फिरकी ली है.

इस मैच में जसप्रीत बुमराह ने 19 रन देकर 6 विकेट चटकाए और भारत को एक ऐतिहासिक जीत का हकदार बनाया. उनके इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. बुमराह के अलावा मोहम्मद शमी ने 31 रन देकर तीन विकेट अपने नाम किया.

भारतीय गेंदबाजों के घातक प्रदर्शन की वजह से पहले बल्लेबाजी करने आई इंग्लैंड ने सिर्फ 110 रन बनाए. टारगेट का पीछा कर रही भारतीय टीम ने रोहित शर्मा और शिखर धवन की साझेदारी की वजह से इस मैच को बिना किसी नुकसान के 10 विकेट से जीत लिया.

रोहित ने 58 गेंद पर नाबाद 76 रन बनाए, जबकि धवन ने नाबाद 31 रन की पारी खेलकर अपने कप्तान का साथ दिया. दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 114 रन की साझेदारी करी और जीत के साथ भारत को सीरीज में 1-0 से बढ़त भी दिलाई.

