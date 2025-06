IND vs ENG: 'मुझे लगता है कि...'पांचवें दिन कौन सी टीम जीतेगी, माइकल वॉन की भविष्यवाणी ने चौंकाया

Michael Vaughan Prediction on IND vs ENG: लीड्स टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 371 रन का टारगेट दिया है. चौथे दिन का खेल खत्म होने पर इंग्लैंड ने 21 रन बना किसी नुकसान के बना लिए थे. अब पांचवें दिन इंग्लैंड को जीत के लिए 350 रन और बनाने हैं तो वहीं, भारत को 10 विकेट इंग्लैंड के चटकाने हैं. ऐसे में यह पांचवां दिन टेस्ट मैच का सबसे रोमांचक दिन में से एक होने वाला है. कई पूर्व दिग्गजों ने भारत को जीत का प्रबल दावेदार माना है लेकिन इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने आखिरी दिन को लेकर भविष्य़वाणी की है. (Michael Vaughan Prediction on Day 5)

माइकल वॉन (Michael Vaughan on IND vs ENG) ने टेस्ट मैच में कौन सी टीम जीतेगी. इसको लेकर अपनी भविष्यवाणी की है. वॉन ने चौंकाते हुए इस टेस्ट मैच को ड्रा करार दिया है. माइकल वॉन ने कहा, "यह इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि वे शुरुआती सत्र में बुमराह को कैसे खेलते हैं और दोपहर में जडेजा को कैसे खेलते हैं. मुझे लगता है कि यह वास्तव में ड्रा होने जा रहा है जो मेरे लिए असामान्य है मैं आमतौर पर किसी एक टीम से जीत या हार की उम्मीद करता हूं. लेकिन मुझे लगता है कि यह टेस्ट ड्रा होने जा रहा है."

बता दें कि भारत ने दूसरी पारी में 365 रन का स्कोर बनाया था. भारत की ओऱ से केएल राहुल ने 137 रन बनाए तो वहीं, पंच ने 118 रन की पारी खेली थी. दोनों ने मिलकर 195 रन की साझेदारी की जिसके दम पर भारतीय टीम 365 रन बना पाने में सफल रही. भारत को पहली पारी के आधार पर 6 रन की बढ़त मिली थी जिसके कारण इंग्लैंड को टारगेट 371 रन है.

All four results are possible going into the final day.



What is your prediction? #ENGvIND #BBCCricket pic.twitter.com/SIqVKqRi3P