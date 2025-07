IND vs ENG, 4th Test: जडेजा-सुंदर ने कराया ड्रा तो माइकल वॉन ने की भविष्यवाणी, इस टीम को बताया सीरीज का विजेता

Michael Vaughan Prediction viral after India Draw the test match: वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा अपनी नाबाद शतकीय पारियों के दौरान दो से अधिक सत्र तक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में रविवार को यहां पांचवें दिन भारत को हार के कगार से वापसी कराकर ऐतिहासिक ड्रॉ हासिल करने में सफल रहे. पांच मैचों की इस करीबी श्रृंखला में इंग्लैंड अब भी 2-1 से आगे है लेकिन तीन दिन (31 जुलाई) के बाद से शुरू हो रहे पांचवें टेस्ट में अब भारत के पास श्रृंखला को बराबर करने का मौका होगा. (Ravindra Jadeja, Washington Sundar)

वहीं, भारत के चौथा टेस्ट मैच ड्रा करने के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भविष्वाणी की और पोस्ट शेयर कर इंग्लैंड को सीरीज का विजेता करार दिया है. वॉन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा कि, अब भी इंग्लैंड 3-1 से सीरीज जीतेगा. उन्होंने लिखा, "3-1 की भविष्यवाणी अब बिल्कुल सही बैठ रही है".

3-1 prediction is perfectly placed now .. #ENGvsIND

मैच की बात करें तो पहली पारी में 311 रन से पिछड़ने के बाद भारत ने दूसरी पारी में बिना कोई रन बनाये दो विकेट गंवा दिए थे लेकिन इसके बाद बल्लेबाजों ने मजबूत दृढ़ संकल्प दिखाया और अनुकूल परिणाम हासिल किया. मैच में भारत की वापसी का श्रेय कप्तान शुभमन गिल (238 गेंदों में 103 रन) और लोकेश राहुल (230 गेंदों में 90 रन) के बीच तीसरे विकेट के लिए हुई 188 रन की साझेदारी के साथ जडेजा (185 गेंदों में 107 रन नाबाद) और सुंदर (206 गेंदों में 101 रन नाबाद) के प्रयासों को जाता है.

