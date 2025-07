IND vs ENG: "कुछ तो है जो चौंका देगा..." जायसवाल नहीं, माइकल वॉन ने इस खिलाड़ी को बताया विश्व क्रिकेट का अगला सुपरस्टार है..

Michael Vaughan on next superstar of World cricket: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने तीसरे टेस्ट मैच से पहले बड़ा ऐलान कर दिया है. वॉन ने एक बार फिर ऐसे खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो विश्व क्रिकेट का अगला सुपरस्टार मान रहे हैं. वॉन ने सोशल मीडिया पर रिएक्ट किया है. पूर्व इंग्लिश कप्तान यशस्वी जायसवाल को नहीं बल्कि शुभमन गिल को विश्व क्रिकेट का अगला सुपरस्टार करार दिया है. माइकल वॉन ने गिल को लेकर कहा है कि इस खिलाड़ी में कुछ तो है जो उसे दुनिया का अगला सुपरस्टार बनाता है. (Michael Vaughan makes big statement on Shubman Gill)

He is the next superstar 👍 https://t.co/GreilhoZm8 — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) July 9, 2025

पहले दो टेस्ट में में गिल का धमाका

लीड्स में शुभमन गिल ने 147 और आठ रन की पारी खेली, जिसके बाद एजबेस्टन में 269 और 161 रन जड़ दिए. गुरुवार से लॉर्ड्स में शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट से पहले, गिल ने पांच मैचों की सीरीज में 585 रन जोड़ लिए हैं. सुनील गावस्कर के बाद एक ही टेस्ट में दोहरा शतक और शतक बनाने वाले दूसरे भारतीय बन गए.

गिल इंग्लैंड में टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय और एशियाई कप्तान भी बने। भारत ने उनके शानदार प्रदर्शन से दूसरे टेस्ट मैच में 336 रन से जीत दर्ज कर पांच मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर की. भारत लीड्स में पहला टेस्ट मैच पांच विकेट से हार गया था. तीसरा टेस्ट गुरुवार से लॉर्ड्स में खेला जाएगा.