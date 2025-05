'लाल गेंद वाले क्रिकेट में...', धोनी नहीं, बल्कि यह खिलाड़ी है भारत का सबसे महान कप्तान, माइकल वॉन ने बताया

Michael Vaughan on MS Dhoni vs Virat Kolhli: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो भारत का सबसे महान कप्तान मानते हैं. बता दें कि भारतीय क्रिकेट में इस समय धोनी (Dhoni) को सबसे महान भारतीय कप्तान माना जाता है लेकिन माइकल वॉन (Michael Vaughan) इस बात से इत्तेफाख नहीं रखते हैं. वॉन ने विराट कोहली को भारतीय क्रिकेट का महान कप्तान करार दिया है. बता दें कि विराट कोहली के टेस्ट रिटायरमेंट के बाद माइकल वॉन ने उन्हें भारत का बेस्ट कप्तान करार दिया है. पूर्व इंग्लिश कप्तान ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "मैं हैरान हूं कि उन्होंने संन्यास ले लिया है और मुझे इस बात का दुख है. मैंने पिछले 30 सालों में किसी ऐसे क्रिकेटर को नहीं देखा जिसने विराट से ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट के लिए कुछ किया हो."

पूर्व इंग्लिश कप्तान ने विराट (Michael Vaughan on Virat Kohli) को टीम इंडिया के लाल गेंद वाले क्रिकेट के प्रति जुनून को फिर से जगाने का श्रेय देते हुए कहा कि "उनके बिना टेस्ट क्रिकेट मज़ेदार नहीं होगा “एमएस धोनी सफ़ेद गेंद वाले क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने उस टीम का नेतृत्व किया जिसे टेस्ट क्रिकेट पसंद नहीं था. लाल गेंद वाले क्रिकेट में भारत के अच्छे प्रदर्शन की ज़रूरत थी और कप्तान के तौर पर विराट ने यही किया. उनका जुनून और कौशल टेस्ट मैचों के लिए खास था और उन्होंने इस प्रारूप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया. उन्होंने निवेश किया और दिलचस्पी दिखाई."

Photo Credit: Instagram

बता दें कि कोहली ने 60 मैचों में 40 जीत के साथ टेस्ट क्रिकेट में सबसे सफल भारतीय कप्तान के रूप में संन्यास लिया. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान वॉन ने कोहली को सभी प्रारूपों में सबसे महान खिलाड़ी बताया और उनके टेस्ट से संन्यास को एक बड़ा झटका बताया. (Michael Vaughan on Most successful captains of India in Test history )