MI vs KKR: 'रोहित..रोहित..', पूर्व कप्तान के हर छक्के पर झूमी यह बॉलीवुड हीरोइन, क्रिकेट से है खास रिश्ता

Rohit Sharma's record fifty: जैसा आगाज इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में शनिवार को पूर्व कप्तान विराट कोहली ने किया था, ठीक वैसी ही शुरुआत अनुभवी रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने घरेलू वानखेड़े स्टेडियम पर रविवार को केकेआर (MI vs KKR) के खिलाफ की. रोहित ने सिर्फ 38 गेंदों पर 6 चौकों और इतने ही छक्कों रन की पारी खेली, लेकिन इससे भी ज्यादा फैंस की नहीं, बल्कि बॉलीवुड हिरोइन का दिल लूट रोहित के हमेशा की तरह सदाबहार छक्कों ने. पूर्व कप्तान ने एक के बाद एक छक्का जड़ा, तो वैसे ही हर शॉट पर सोनल चौहान की आवाज और खुशी का स्तर ऊंचा होता गया. बता दें कि सोनल चौहान ने कई साल पहले क्रिकेट में मैच फिक्सिंग पर बनी फिल्म जन्नत में लीड रोल निभाया था. इस फिल्म के बाद वह देश भर के युवाओं के दिलों की धड़कन बन गई थीं. लेकिन पहली ही हिट फिल्म देने के बाद उनके करियर ने वैसी उड़ान नहीं भरी, जिसकी उम्मीद की जा रही थी.

ROHIT SHARMA 🔥🔥



Sonal Chauhan Chanting ROHIT ROHIT after Rohit Sharma smashes Fifty 🔥



She also put a Story on Instagram, Ritika Bhabhi would be jealous of her today 😂#MIvsKKR pic.twitter.com/puoe0ZOMXo — Chota Don (@choga_don) March 29, 2026

सोनल चौहान खासे लंबे ब्रेक के बाद किसी सार्वजनिक जगह खासकर क्रिकेट मैदान पर दिखाई पड़ी हैं. और इस बार जिस अंदाज में उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम में उपस्थिति दिखाई. और जिस तरह रोहित के छक्कों का लुत्फ उठाया, वह सोनल चौहान का एक अलग ही अंदाज फैंस को देखने को मिला. देखते ही देखते सोनल सोशल मीडिया पर तूफान सी वायरल हो गईं. और फैंस ने सोनल चौहान को लेकर खासे कमेंट किए.

फैंस सोनल चौहान के बारे में अलग से भी जानकारी दे रहे हैं. सार्वजनिक जीवन में फैंस की नजरों से बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है.

Meet Sonal Chauhan



>Got fame from the movie Jannat

>Known for visiting Dubai frequently

>Recently she was stranded in #Dubai amid war

>Asked PM Modi for help

>Thanked PM Modi after returning safely from Dubai



>Now attending #MIvsKKR supporting Mumbai Indians



What do you… pic.twitter.com/30zuxBKSkI — Chota Don (@choga_don) March 29, 2026

आप देखें कि जानकारी पर जानकारी

In logo ke pass kuch kaam to hai nahi fir itna paisa kaha se aata hai aisi life style maintain karne ke liye.. — Sambha Sholaywale (@SambhaRamgarh) March 29, 2026

इन भाई साहब को देखिए...यह एकदम ही अलग सुर लेकर आए हैं !