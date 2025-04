MI vs KKR: 'हार्दिक भाई की यह टिप्स काम कर गई', अश्विनी ने किया पहले ही मैच में तूफानी प्रदर्शन के सीक्रेट का खुलासा

मुंबई इंडियंस ने सोमवार को अपने घरेलू मैदान पर नाइटराइडर्स (MI vs KKR) की 8 विकेट से हवा निकाल दी. कई खिलाड़ियों ने दोनों टीमों की तरफ से अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सुर्खियां बटोर कर ले गए 23 साल के और करियर का पहला ही आईपीएल मैच खेलने वाले लेफ्टी पेसर अश्विनी कुमार (Ashwani Kumar). अश्विनी चार विकेट लेकर केकेआर की कमर तोड़कर प्लेयर ऑफ द मैच बने, तो आम से लेकर खास के बीच यह गेंदबाज चर्चा का विषय बन गया. जीत के बाद मोहाली के झांजहारी गांव से आने वाले इस पेसर ने पारी के बीच में प्रदर्शन को लेकर बात की.

यह भी पढ़ें:

Ashwani Kumar: अश्विनी कुमार ने डेब्यू पर ही मचाया धमाल, आईपीएल के 17 साल के इतिहास में ऐसा करने वाले पहले भारतीय

Debut straight out of a storybook 📖



The perfect first chapter for Ashwani Kumar 👌👌



Updates ▶ https://t.co/iEwchzDRNM#TATAIPL | #MIvKKR | @mipaltan pic.twitter.com/npaynbIViX