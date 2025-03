Ashwani Kumar: युवा लेफ्टी पेसर ने पहले ही मैच में केकेआर को किया तहस-नहस, जानें कौन हैं अश्विनी कुमार

Ashwani made havock: मुंबई के टैलेंट स्कॉउट की जितनी तारीफ की जाए, उतना कम है. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) की शुरुआत में उसने चाइनमैन विग्नेश पुथुर (Vignesh Puthur) को सामने लाकर दुनिया को हैरान कर दिया, तो सोमवार को लेफ्टी पेसर अश्विनी कुमार (Ashwani Kumar) को उनके करियर का पहला मैच खिलाया, तो इस पेसर ने केकेआर (KKR) को दहला कर रख दिया. कहीं से नहीं लगा कि यह जोशीला बॉलर आईपीएल में अपना पहला मैच खेल रहा है. अश्विनी ने कप्तान अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, मनीष पांडेय और आतिशी आंद्रे रसेल के रूप में चार विकेट चटकाए. उन्होंने 3 ओवरों में 24 रन देकर 4 विकेट चटकाए. इस प्रदर्शन के बाद ही तमाम फैंस उनके बारे में जानने को बेकरार हो उठे. चलिए आपको जानते हैं कि अश्विनी कुमार (Who is Ashwani Kumar) कौन हैं.

